Venezuela, fuori dal carcere anche Luigi Gasperin. Tajani: «Libero da stanotte»

È stato liberato un altro degli italiani detenuti in Venezuela. Si tratta di Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Anche Luigi Gasperin è libero», ha scritto su X. «Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”, ha riferito. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto del 2025 a Maturin.