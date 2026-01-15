L’attore Matthew McConaughey brevetta la sua immagine per proteggerla dall’Intelligenza Artificiale

Diversi stati degli Stati Uniti hanno adottato leggi che lo vietano, ma molte si applicano principalmente a usi illeciti o a scopi commerciali

L’attore americano Matthew McConaughey ha depositato videoclip della sua immagine e registrazioni audio della sua voce presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO). Per proteggerli da un uso improprio da parte di gruppi o piattaforme di intelligenza artificiale (IA). Diversi contenuti audiovisivi sono stati registrati dalla divisione commerciale della Just Keep Livin’ Foundation, creata dall’attore e da sua moglie Camila, come scoperto dall’AFP nel database dell’USPTO.

Gli attori e l’Intelligenza artificiali

Molti artisti sono preoccupati per l’uso incontrollato della loro immagine tramite l’IA generativa dall’arrivo di ChatGPT. Diversi stati degli Stati Uniti hanno adottato leggi che lo vietano, ma molte si applicano principalmente a usi illeciti o a scopi commerciali. Solo alcune, in particolare l’Elvis Act approvato dalla legislatura dello stato del Tennessee nel 2024, offrono una protezione più ampia. Pochissimi attori hanno intrapreso azioni legali per far valere i propri diritti. Uno degli esempi più noti è Scarlett Johansson, che nel 2023 ha fatto causa all’app Lisa AI per aver creato un avatar AI con le sue sembianze per una pubblicità senza il suo consenso. L’approccio di McConaughey è innovativo perché sta prendendo l’iniziativa di proteggere legalmente la sua immagine e la sua voce.

Matthew McConaughey

L’attore premio Oscar non è contrario all’intelligenza artificiale generativa, anzi. Ha acquisito una partecipazione nella startup ElevenLabs, specializzata in tecnologia vocale. ElevenLabs ha creato una versione audio AI di Matthew McConaughey, con il suo permesso. «Vogliamo garantire che i nostri clienti beneficino della stessa protezione delle loro aziende», ha spiegato l’avvocato Kevin Yorn, che rappresenta Matthew McConaughey. Vuole anche «garantire che possano essere compensati per l’uso della loro voce e della loro immagine da parte di questa nuova tecnologia».