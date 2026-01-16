E alla fine Donald Trump si prende il “suo” Nobel per la Pace: «Grazie, Maria»

In un incontro alla Casa Bianca la vincitrice Maria Corina Machado glielo consegna. L'Accademia aveva fatto sapere che il titolo non avrebbe cambiato comunque proprietario

Alla fine ce l’ha fatta. Non sarà come averlo dal Comitato norvegese, che ha anche precisato che è incedibile. Ma Donald Trump ha ricevuto il “suo” premio Nobel da Maria Corina Machado in una specie di cerimonia a favore di telecamere e fotografi. E ha sottolineato il «gesto magnifico» dell’oppositrice venezuelana: «Maria mi ha consegnato il Premio Nobel per la Pace per il lavoro che ho svolto. Che magnifico gesto di rispetto reciproco. Grazie, Maria!», ha scritto il presidente degli Stati Uniti, che ambisce apertamente al premio, sulla sua piattaforma Truth Social.

Il Nobel a Trump

In precedenza la leader dell’opposizione venezuelana aveva annunciato di aver «dato» la medaglia del Premio Nobel a Trump, che l’ha tenuta fuori dalla sua strategia per il Venezuela. «Se lo merita. È stato un momento molto toccante», ha detto in un’intervista a Fox News. Il Nobel Peace Center di Oslo ha sottolineato su X che i vincitori potevano disporre della medaglia d’oro associata al premio come meglio credevano. Ma ha aggiunto: «Una medaglia può cambiare proprietario, ma non il titolo di un vincitore». Il pranzo tra Trump e Machado, presentato dagli americani principalmente come un incontro di cortesia, si è svolto senza accesso alla stampa.

Machado e il Venezuela

Poco dopo la cattura di Nicolás Maduro, da allora detenuto negli Stati Uniti, il presidente americano aveva dichiarato che la signora Machado, che aveva lasciato segretamente il Venezuela a dicembre per ricevere il Premio Nobel, non era qualificata per guidare il paese. «Abbiamo bisogno di democrazia», ha dichiarato. Machado è arrivata alla Casa Bianca poco dopo mezzogiorno (17:00 GMT) ed è ripartita verso le 14:30. «Le ho assicurato che i venezuelani vogliono vivere liberi, con dignità e nella giustizia», ha detto la leader dell’opposizione. «Per questo, abbiamo bisogno di democrazia», ​​ha concluso. Trump esclude per ora la possibilità di indire elezioni in Venezuela. Preferisce “dettare” le decisioni del team dirigente rimasto in carica a Caracas dopo la cattura del presidente deposto da parte delle forze speciali statunitensi fino a nuovo avviso.

Il colloquio con Rodriguez

TheDonald ha parlato il 14 gennaio con la presidente ad interim del paese latinoamericano, Delcy Rodríguez. E l’ha elogiata, definendola una «persona formidabile». Il giorno dopo Delcy Rodríguez ha menzionato una riforma parziale della legge sul petrolio, la principale risorsa del paese, la cui estrazione e commercializzazione Washington intende controllare. Intanto le forze statunitensi hanno sequestrato un’altra petroliera sanzionata nei Caraibi, la sesta in poche settimane. Gli Stati Uniti hanno anche finalizzato una vendita di petrolio venezuelano, la prima da quando hanno assunto il controllo del settore, per 500 milioni di dollari.

Il petrolio del Venezuela

Per raggiungere i suoi obiettivi Trump dovrà anche convincere le multinazionali petrolifere, alcune delle quali sono caute o addirittura riluttanti, a investire massicciamente nelle infrastrutture fatiscenti del Venezuela. Il Paese detiene le riserve più grandi al mondo, con 303,221 milioni di barili, secondo l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), davanti all’Arabia Saudita (267,2 milioni) e all’Iran. Tuttavia, anni di cattiva gestione e corruzione hanno causato un crollo della produzione da un picco di oltre 3 milioni di barili al giorno (bpd) a un minimo storico di poco più di 350.000 bpd nel 2020. Il governo si è impegnato a invertire la tendenza e raggiungere i 930.000 bpd entro il 2025, secondo l’OPEC. La produzione è attualmente stimata in circa 1,2 milioni di barili al giorno, secondo le autorità.