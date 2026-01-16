Giovanna Scotti, l’influencer di Parma idolo della destra estrema Usa a sua insaputa: il caso della 19enne «bellezza ariana»

Sui social sono apparse foto modificate della ragazza con esplicite allusioni naziste e fasciste. L'immagine stravolta con l'intelligenza artificiale finite nei canali social dei suprematisti americani, all'insaputa dell'influencer italiana

Una giovane influencer di Parma, Giovanna Scotti, 19 anni, con 700 mila follower su Instagram e 2 milioni su TikTok, è diventata suo malgrado protagonista di un caso di manipolazione digitale legato all’estremismo online. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Immagini della ragazza sono state, infatti, modificate con l’intelligenza artificiale per farla apparire con copricapi fascisti, il braccio alzato e la divisa delle SS, associata al simbolo dell’aquila della Repubblica Sociale Italiana, e spacciata come icona della cosiddetta «bellezza ariana». Tutto senza il suo consenso. Il caso, raccontato anche da Dagospia, non ha ancora ricevuto commenti da parte della giovane.

Le foto dai social stravolte a sua insaputa

Scotti, nei suoi profili social, pubblica contenuti su moda e lifestyle, senza alcun riferimento a temi politici. Nonostante ciò, le sue immagini modificate sono state ampiamente diffuse: online proliferano fan account e profili che la descrivono come «musa rinascimentale» o «bellezza europea originaria» e addirittura come «entità psichica» creata dall’immaginario della destra. In questo modo, a sua totale insaputa, la giovane di 19 anni è stata trasformata in un simbolo di una “guerra culturale” che veicola posizioni estremiste e contribuisce ad avvelenare il dibattito pubblico alimentando l’odio.