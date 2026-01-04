Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Rita De Crescenzo: «Tutti a Roccaraso a fine mese». Il sindaco limita i bus, ma lei trova la scappatoia: «Organizziamoci in macchina» – Il video

04 Gennaio 2026 - 15:55 Alba Romano
«Ci vogliamo organizzare tutti insieme? Sindaco, noi siamo pronti», ha dichiarato la tiktoker sui social per invitare i suoi follower a organizzare una nuova gita di massa in Abruzzo

Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana spesso al centro di polemiche, torna a rilanciare le gite a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, anche per quest’anno. «Ci vogliamo organizzare tutti insieme? Siete pronti per Roccaraso? Andiamo a fine mese», ha dichiarato in un video pubblicato su TikTok, invitando i follower a partecipare a un’altra trasferta invernale. «Sindaco noi siamo pronti», ha aggiunto provocatoriamente la tiktoker sopra il video. La località sciistica abruzzese, a gennaio dell’anno scorso, era stata presa d’assalto da centinaia di autobus con oltre 10 mila vacanzieri napoletani low cost, provocando numerosi disagi. Grigliate sulle piste da sci e traffico paralizzato lungo le strade. Un caos che aveva spinto l’amministrazione comunale a emanare un’ordinanza urgente per contingentare l’ingresso dei mezzi pesanti.

La stretta dei bus

Anche quest’anno il sindaco Francesco Di Donato ha confermato il provvedimento, ovvero massimo 50 autobus al giorno. Ma questa volta, la tiktoker sembra aver trovato una soluzione per aggirare la strettaò «Ci affittiamo le casette» e «andiamo ognuno con la propria auto», ha spiegato nei video, invitando così i follower a prenotare autonomamente gli alloggi e a organizzarsi privatamente. La tiktoker ha, infine, tentato di dare qualche indicazione per evitare il caos: «Mi raccomando, ognuno deve comportarsi bene. Non buttate le carte a terra o sulla neve, non lasciate i bagni sporchi nei locali o nelle case. Andiamo e divertiamoci insieme».

Il caos dell’anno scorso

L’esperienza del gennaio 2025, però, era stata particolarmente problematica. La campagna social di De Crescenzo aveva generato un massiccio afflusso di persone, con tantissimi pullman e migliaia di visitatori, paralizzando traffico e servizi. Le autorità avevano denunciato le difficoltà organizzative e il tutto era diventato un caso che aveva scatenato la polemica sul ruolo degli influencer nel turismo di massa e sulla gestione delle destinazioni turistiche.

