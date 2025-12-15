Daniel Camera Garcia, il 19enne morto mentre faceva Urbex: «Sono i social a diffondere la pratica»

Il gruppo non era ben organizzato: alcuni non avevano nemmeno le torce sui caschi. Lui non ha visto una buca

Daniel Esteban Camera Garcia, 19 anni, è entrato sabato notte con alcuni amici in una fabbrica abbandonata pe fare urbex. Il gruppo non era ben organizzato: alcuni non avevano nemmeno le torce sui caschi. Camminando lungo una balaustra non ha visto una buca. È caduto da cinque metri di altezza. La chiamata al 112 è partita poco dopo l’una di notte. «Abbiamo sentito un tonfo e non abbiamo visto più Daniel», il racconto di uno dei ragazzi.

L’ex cementificio Italcementi

A entrare nell’ex cementificio di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo e appartenuto alla Italcementi sono stati in cinque, tra cui Garcia. Mamma colombiana e papà della bergamasca, aveva da poco terminato gli studi in un istituto professionale. Lavorava da apprendista falegname a Gazzaniga. Quella sera prima è andato a cena con gli amici e poi alla fabbrica. La procura di Bergamo, guidata da Maurizio Romanelli, con il pm Emanuele Marchisio aprirà da prassi un fascicolo ma senza ipotesi di reato né indagati.

L’urbex

Il sindaco di Alzano Camillo Bortocchi spiega al Corriere della Sera che il fenomeno “urbex” «è esploso soprattutto per i video degli influencer, che raccontano e creano suggestioni che poi diventano atti emulativi. I social diffondono questa pratica». «Mi hanno detto: venga con noi, suo figlio ha avuto un incidente. Ho capito che era successo qualcosa di brutto. La sera prima mi ha detto che andava a vedere una casa abbandonata», racconta il padre Fabio. E ancora: «L’ospedale è a un chilometro, l’ambulanza è arrivata dopo venti minuti. Per tutto quel tempo, il suo amico è andato avanti con il massaggio cardiaco. Magari se arrivavano prima, chi lo sa…».