Trump nomina i membri del Board of Peace per Gaza. Tutti i nomi, da Tony Blair a Marco Rubio

S.E. Nickolay Mladenov, ex inviato Onu ed ex ministro bulgaro, sarà invece l'Alto rappresentante. Fungerà da tramite tra il gruppo e il comitato tecnico palestinese

Donald Trump ha annunciato i membri del Board of Peace per Gaza. I componenti sono: il segretario di Stato Marco Rubio; gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner; l’ex premier inglese Tony Blair, il ceo di Apollo Management Marc Rowan, il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e il vice consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Robert Gabriel. Un gruppo, sottolinea una nota, «composto da leader con esperienza in diplomazia, sviluppo, infrastrutture e strategia economica».

«Ogni membro del consiglio esecutivo supervisionerà un portafoglio definito, fondamentale per la stabilizzazione e il successo a lungo termine di Gaza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rafforzamento delle capacità di governance, le relazioni regionali, la ricostruzione, l’attrazione di investimenti, i finanziamenti su larga scala e la mobilitazione di capitali», si legge nelle spiegazioni della Casa Bianca. S.E. Nickolay Mladenov, ex inviato Onu per la pace in Medio Oriente (dal 2015 al 2020) ed ex ministro degli Esteri bulgaro, sarà invece Alto Rappresentante per Gaza e sarà un tramite tra il Board of Peace e il comitato tecnico di 15 palestinesi.

In arrivo altre nomine

«Gli Stati Uniti rimangono pienamente impegnati a sostenere questo quadro di transizione, lavorando in stretta collaborazione con Israele, le principali nazioni arabe e la comunità internazionale per raggiungere gli obiettivi del Piano Globale. Il presidente invita tutte le parti a collaborare pienamente con il Ncag, il Board of Peace e la Forza internazionale di stabilizzazione per garantire la rapida e proficua attuazione del Piano Globale», sottolinea la nota. Ulteriori nomine per il Board arriveranno nelle prossime settimane.