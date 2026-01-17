Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovate tracce di sangue in auto e in una cava. I sospetti sul marito: «Sporchi anche i suoi abiti da lavoro»

I riscontri delle indagini della procura di Civitavecchia sul destino della 41enne. Ancora nessuna traccia di lei. Si cercano eventuali complici e il movente

I carabinieri, con il supporto del Ris di Roma, hanno rinvenuto «tracce ematiche dappertutto» nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, di cui non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso. Lo ha reso noto il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori. Le tracce sono state trovate in diversi luoghi: all’interno dell’abitazione, sugli abiti da lavoro del marito Claudio Carlomagno, nella sua auto, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell’azienda di famiglia del coniuge, unico indagato per omicidio, da cui la donna si stava separando.

I sospetti sul marito

«I primi elementi raccolti, per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del coniuge di Federica Torzullo». Lo afferma, in una nota, il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori spiegando che le «indagini proseguono al fine di riscontrare» le sue dichiarazioni e per arrivare «alla ricostruzione integrale della vicenda, all’individuazione del movente» e di «eventuali responsabilità» di altre persone.

«Lo stato del procedimento penale in corso rilascia, comunque, sullo sfondo un soggetto attinto da sola gravità indiziaria – aggiunge -, in attesa di sviluppare pienamente il suo diritto di difesa, impregiudicata la sua innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, prosegue il procuratore».

Le immagini di videosorveglianza

Visionando il sistema di videosorveglianza della villetta della famiglia si vede che Federica non esce di casa dalle ore 19.30 dell’8 gennaio e, in attesa degli esiti degli esami tecnici in corso, la sua utenza cellulare non registra movimenti fuori dell’abitazione. Il marito, invece, esce di casa l’indomani intorno alle 7.30 per andare a lavoro. Da casa non mancherebbe nulla, salvo borsa e cellulare.

Foto copertina: ANSA / MASSIMO BARSOUM | I Carabinieri durante il sopralluogo nell’abitazione di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso, Anguillara Sabazia (Roma), 13 gennaio 2026