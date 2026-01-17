Jordan Bardella paparazzato con Maria Carolina di Borbone, è polemica in Francia: «Ma non era uno del popolo?» – Il video

Il delfino di Marine Le Pen fotografato con l'erede della famiglia nobiliare all’uscita da un evento al Grand Palais di Parigi, il video virale sui social

Anche Jordan Bardella è finito nel mirino del gossip francese. Il leader del Rassemblement National è stato infatti visto insieme a Maria Carolina di Borbone, giovane aristocratica e discendente della storica dinastia delle Due Sicilie, nel corso di un evento organizzato per celebrare i 200 anni de Le Figaro. I due sono stati “paparazzati” mentre lasciavano insieme la serata al Grand Palais di Parigi, e il video che li ritrae diretti verso la stessa auto è diventato virale, superando il milione di visualizzazioni sui social.

Un lungo articolo di Le Monde racconta che la famiglia Borbone «vive tra Parigi, Roma e Monaco. Proprio a Montecarlo, in occasione del Gran Premio di Formula 1 del maggio 2025, Jordan Bardella e Maria Carolina si sarebbero conosciuti». La giovane aristocratica, grande appassionata di moto, sarebbe stata poi protagonista di un piccolo incidente poco dopo l’incontro con il “delfino” di Marine Le Pen: rimasta coinvolta in uno scontro mentre era in sella alla Harley-Davidson ricevuta in regalo dai genitori, è stata ricoverata temporaneamente in terapia intensiva all’ospedale Princesse-Grace.

La critica di Le Monde e la replica del Rn

L’uscita pubblica della coppia ha suscitato curiosità, ma anche numerose critiche. Secondo il quotidiano parigino, non è passata inosservata la contraddizione tra l’immagine politica di Bardella e la sua vita privata: proclamarsi come la voce di «un popolo dimenticato» e «l’autentico portavoce di una Francia disprezzata dalle élite», pur apparendo accanto all’erede di una fortuna di centinaia di milioni di euro proprio mentre i contadini marciavano verso Parigi con rabbia, ha suscitato commenti e sorrisi tra i cronisti presenti, scrivono i giornalisti Ariane Chemin e Ivanne Trippenbach.

Ma le parole di Le Monde ha mandato su tutte le furie il Rassemblement National. Il deputato Rn Alexandre Loubet ha dichiarato: «Questo articolo militante trasuda disprezzo sociale nei confronti di Jordan Bardella e scade nel gossip, calpestando la sua vita privata». Anche l’eurodeputato Pierre-Romain Thionnet ha definito le osservazioni del quotidiano «commenti odiosi e ossessivi».

Chi è Maria Carolina di Borbone?

Maria Carolina, nata a Roma 22 anni fa, è la figlia di Carlo di Borbone-Due Sicilie, esponente del ramo italo-francese dei Borbone, e di Camilla Crociani, erede della società di alta tecnologia Vitrociset, fondata dal padre Camillo Crociani. Ha una sorella più giovane di due anni, Maria Chiara.