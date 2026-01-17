Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranPrivacyScuola
Jordan Bardella paparazzato con Maria Carolina di Borbone, è polemica in Francia: «Ma non era uno del popolo?» – Il video

17 Gennaio 2026 - 22:21 Alba Romano
Il delfino di Marine Le Pen fotografato con l'erede della famiglia nobiliare all’uscita da un evento al Grand Palais di Parigi, il video virale sui social

Anche Jordan Bardella è finito nel mirino del gossip francese. Il leader del Rassemblement National è stato infatti visto insieme a Maria Carolina di Borbone, giovane aristocratica e discendente della storica dinastia delle Due Sicilie, nel corso di un evento organizzato per celebrare i 200 anni de Le Figaro. I due sono stati “paparazzati” mentre lasciavano insieme la serata al Grand Palais di Parigi, e il video che li ritrae diretti verso la stessa auto è diventato virale, superando il milione di visualizzazioni sui social.

Un lungo articolo di Le Monde racconta che la famiglia Borbone «vive tra Parigi, Roma e Monaco. Proprio a Montecarlo, in occasione del Gran Premio di Formula 1 del maggio 2025, Jordan Bardella e Maria Carolina si sarebbero conosciuti». La giovane aristocratica, grande appassionata di moto, sarebbe stata poi protagonista di un piccolo incidente poco dopo l’incontro con il “delfino” di Marine Le Pen: rimasta coinvolta in uno scontro mentre era in sella alla Harley-Davidson ricevuta in regalo dai genitori, è stata ricoverata temporaneamente in terapia intensiva all’ospedale Princesse-Grace.

La critica di Le Monde e la replica del Rn

L’uscita pubblica della coppia ha suscitato curiosità, ma anche numerose critiche. Secondo il quotidiano parigino, non è passata inosservata la contraddizione tra l’immagine politica di Bardella e la sua vita privata: proclamarsi come la voce di «un popolo dimenticato» e «l’autentico portavoce di una Francia disprezzata dalle élite», pur apparendo accanto all’erede di una fortuna di centinaia di milioni di euro proprio mentre i contadini marciavano verso Parigi con rabbia, ha suscitato commenti e sorrisi tra i cronisti presenti, scrivono i giornalisti Ariane Chemin e Ivanne Trippenbach.

Ma le parole di Le Monde ha mandato su tutte le furie il Rassemblement National. Il deputato Rn Alexandre Loubet ha dichiarato: «Questo articolo militante trasuda disprezzo sociale nei confronti di Jordan Bardella e scade nel gossip, calpestando la sua vita privata». Anche l’eurodeputato Pierre-Romain Thionnet ha definito le osservazioni del quotidiano «commenti odiosi e ossessivi».

Chi è Maria Carolina di Borbone?

Maria Carolina, nata a Roma 22 anni fa, è la figlia di Carlo di Borbone-Due Sicilie, esponente del ramo italo-francese dei Borbone, e di Camilla Crociani, erede della società di alta tecnologia Vitrociset, fondata dal padre Camillo Crociani. Ha una sorella più giovane di due anni, Maria Chiara.

