Perché Reddit è impazzito per le pentole di Paris Hilton

Nelle ultime settimane gli appassionati di cucina stanno criticando sul social network la qualità degli utensili da cucina firmati dalla show girl: perdono glitter nel sugo

Dopo averci provato con borse, orologi, prodotti per la skincare e profumi, nel 2023 Paris Hilton si è lanciata in un altro settore: quello delle padelle. Il business sembrava essere passato del tutto inosservato fino a qualche settimana fa, quando su Reddit gli utenti della community dedicata alla cucina si sono scatenati con le recensioni dividendosi tra chi le ha provate (ed è soddisfatto dall’antiaderenza) e chi invece si lamenta della qualità e soprattutto critica il tentativo di marketing, accusando l’imprenditrice di essersi lanciata in un settore “sacro” come quello della cucina senza aver mai preparato nemmeno un uovo fritto. Commenti più tecnici affermano che i set di pentole, coltelli e utensili da cucina firmati da Paris Hilton non siano fatti per durare a lungo, e che si rischia di ritrovarsi nel sugo i glitter che si staccano dai coperchi a causa del calore.

L’effetto Instagram

Tutta la collezione è realizzata in colore rosa pastello, contribuendo ad alimentare le critiche di chi sostiene che si tratti di prodotti da instagrammare e non da usare realmente sui fornelli. E questo fa tornare il social alle origini, a prima dell’era di Meta, quando era usato soprattutto da appassionati di moda, viaggi e food. Correva l’anno 2010 e i post quadrati erano pieni di immagini legate al mondo della cucina. Forse pensando a questo – sostengono alcuni utenti su Reddit – Paris Hilton avrebbe deciso di legare il suo nome a una collezione di accessori per cucinare: tra i prodotti in vendita ci sono coltelli, padelle, pentole a forma di cuore, mestoli e una friggitrice ad aria, naturalmente rosa.

I meme su Reddit

Il thread che ha catalizzato l’attenzione è nato su r/KitchenConfidential, un subreddit frequentato soprattutto da cuochi, addetti ai lavori e appassionati di cucina, noto per il suo tono sarcastico e per una cultura settoriale molto riconoscibile. Per settimane il subreddit è stato dominato dalla “saga del chive-cutting”, una serie di post ironici sulla perfezione nel taglio dell’erba cipollina nati a partire da un utente che aveva iniziato a postare foto di erba cipollina tagliata in modo sempre più preciso, cercando il taglio “perfetto”, sottile, uniforme, da manuale di cucina professionale. Dopo l’erba cipollina, adesso è il momento delle padelle di Paris Hilton, prese di mira in chiave ironica e viste non tanto come utensili da cucina, quanto come un oggetto simbolico: esteticamente vistoso, legato a una celebrità pop e quindi perfetto per essere trasformato in meme e discussione culturale online. I commenti si concentrano sulle recensioni relative alla qualità, ma c’è anche chi si lamenta di non riuscire a trovare il prodotto: nella fase di lancio della collezione, le pentole sono state segnalate come “sold out” e poi rifornite più volte.

Il business

La collezione di prodotti per la cucina non è un’idea isolata: fa parte di una iniziativa commerciale strutturata. Paris Hilton ha portato il suo marchio nel mondo dell’home & kitchen con diverse linee di prodotti: la prima collaborazione importante è stata con Walmart, con la collezione di articoli per la casa e la cucina “Be An Icon” venduti sia nei negozi fisici della catena sia online a partire dall’ottobre 2023. I prezzi variavano da 7 a 79 dollari a pezzo, rendendo la linea accessibile e progettata per un pubblico ampio. Nel 2024 il brand ha esteso la gamma con una linea completa di stoviglie antiaderenti, set di pentole a più pezzi, coltelli e accessori coordinati nei classici colori rosa e oro associati all’estetica di Hilton. In questo caso, i prodotti erano venduti anche su Amazon e i prezzi, per i set completi, superavano i 250 dollari. Tra la fine del 2024 e il 2025 Paris Hilton ha utilizzato in prima persona i propri canali per spingere offerte limitate per il periodo del Natale — come set da 25 pezzi venduti a 89,78 dollari — incoraggiando l’uso dell’hashtag #Slivmas e puntando su contenuti user-generated per alimentare engagement e riconoscibilità del marchio. Ma cosa significa #Slivmas? Si tratta di un mix tra il termine “Sliving” e il termine “Christmas”. E cosa significa “sliving”? È un termine inventato da Paris Hilton anni fa per descrivere il suo stile di vita ed è una crasi di slaying (avere successo, brillare) e living (vivere pienamente). L’imprenditrice lo usa come slogan identitario di se stessa e dei prodotti che portano il suo nome.

Da figlia di papà a madre di famiglia

A lungo liquidata come l’archetipo dell’ereditiera famosa per essere famosa, negli anni Paris Hilton (che oggi ha 44 ani) ha costruito uno dei personal brand più redditizi della cultura pop contemporanea. Dopo l’esplosione mediatica nei primi anni Duemila — tra reality come The Simple Life, paparazzi e gossip — Hilton ha progressivamente trasformato la propria immagine in un marchio: oggi il suo impero di licenze (profumi, moda, beauty, accessori, home) ha generato oltre 4 miliardi di dollari di fatturato complessivo secondo stime riprese più volte dalla stampa americana.

Dopo anni passati a raccontare sui social ogni dettaglio di una vita fatta di lussi, party e frivolezze, a partire dal 2023 anche la narrazione social dell’imprenditrice è cambiata: la svolta più significativa è arrivata però con la nascita del suo primo figlio, Phoenix, avuto tramite gestazione per altri. Anche la figlia London è nata da madre surrogata e Hilton ha raccontato apertamente questa scelta, spiegando di averla fatta per ragioni personali e di salute.

Foto di copertina: parishiltoncookware.com