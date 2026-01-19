L’Air Force Renzi ceduto a un euro e il rischio di danno erariale

Ci sono 40 milioni di euro di differenza tra i circa 54 pagati dallo Stato per l'Airbus A340-500 e quanto sarebbe costato acquistarlo o noleggiarlo a valori di mercato

Nel 2023 l’Air Force Renzi è stato ceduto per 1 euro, dopo un impegno complessivo da 168 milioni in otto anni e poche decine di missioni istituzionali. Nessuno ha mai chiarito se siamo di fronte a un danno erariale e intanto l’ex premier pontifica e fonda nuovi movimenti. Perché, racconta oggi La Verità, ci sono 40 milioni di euro di differenza tra i circa 54 pagati dallo Stato per l’Airbus A340-500 e quanto sarebbe costato acquistarlo o noleggiarlo a valori di mercato, stimati tra i 15 e i 30 dopo una consulenza tecnica depositata alla procura di Civitavecchia.

Nel 2023 l’aereo è stato ceduto per un euro. Dopo un impegno complessivo da 168 milioni in otto anni e poche decine di missioni istituzionali. La Procura di Civitavecchia ha archiviato il procedimento penale sull’Airbus perché non ha ravvisato gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Il procuratore di Civitavecchia, Mirko Piloni, aveva trasmesso alla Corte dei Conti la consulenza di Martinazzo, 117 pagine più quasi 1.900 di allegati, che ricostruiva nel dettaglio l’operazione. Tutto comincia nel 2015 quando il governo Renzi decide di dotarsi di un aereo di Stato per le tratte intercontinentali. Alitalia Sai, partecipata al 49% da Etihad, riceve in noleggio l’A340-500. E poi lo subnoleggia allo Stato.

Il valore

L’aereo è valorizzato 58 milioni di dollari, contro stime di mercato tra 22 e 35 milioni. A ridosso della firma compare un anticipo di 25 milioni, assente nelle bozze iniziali. Etihad propone ad Alitalia un leasing a condizioni di mercato, ma nel sub-leasing allo Stato il costo mensile raddoppia. Prima della rescissione del 2018, lo Stato versa circa 54 milioni di euro ad Alitalia. In tutto i voli di Stato sono 29 (su 88 voli complessivi, inclusi quelli tecnici e di posizionamento): tre missioni con il presidente della Repubblica, dieci con il presidente del Consiglio Gentiloni, undici con ministri degli Esteri, tre con il ministro della Difesa e due con un sottosegretario allo Sviluppo economico. Matteo Renzi non lo utilizza mai.