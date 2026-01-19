Crans-Montana, vola la raccolta fondi del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti: donati quasi 140mila euro

L'obiettivo iniziale di 80mila euro è stato superato nel giro di poche ore. I promotori: «Aiutiamoli per le sfide che dovranno superare»

Ha superato anche le più rosee aspettative la raccolta fondi avviata dai compagni di classe di alcuni feriti dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera. Tra gli oltre 160 feriti della strage di Capodanno ci sono anche quattro studenti di terza superiore del Liceo Virgilio di Milano (Francesca, Sofia, Kean e Leonardo), tutti attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda. Nei giorni scorsi, un gruppo di genitori ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe.

Raccolti quasi 140mila euro in pochi giorni

Obiettivo iniziale: raccogliere 80mila euro. Ma il target è stato centrato ben prima del previsto, al punto da spingere gli organizzatori ad alzare l’asticella a quota 140mila euro. Nella mattinata di lunedì 19 gennaio, la raccolta fondi per i 4 ragazzi feriti del Liceo Virgilio ha superato le 1.800 donazioni per un totale di 137mila euro raccolti. Il nuovo obiettivo è di 260mila euro, e per arrivarci è stato organizzato anche un concerto jazz benefico che si terrà il 28 gennaio.

L’appello dei genitori: «Aiutiamo i ragazzi a superare questo momento difficile»

Sul sito della petizione, gli organizzatori spiegano meglio le ragioni alla base della raccolta fondi: «Aiutiamo i ragazzi del nostro istituto con l’obiettivo di garantirgli un futuro più sereno una volta superato questo momento difficile, per dare loro una certa serenità per le future sfide che dovranno affrontare». I promotori dell’iniziativa hanno anche individuato una beneficiaria di fiducia, che si occuperà di dividere equamente le donazioni complessive tra le quattro famiglie coinvolte. Il percorso riabilitativo per i quattro giovani feriti durerà con ogni probabilità diversi mesi. E la raccolta fondi, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe aiutare i genitori ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo necessario a seguire le cure dei figli.