Non si è salvato neanche il Piper, chiuso il mitico locale di Roma: la raffica di controlli dopo Crans-Montana e i guai con l’affollamento

Negli ultimi anni, lo storico locale nato negli anni Sessanta era stato più volte chiuso dal questore per problemi di ordine pubblico. Dopo la tragedia del Costellation, arriva una nuova chiusura per la discoteca che lanciò Patty Pravo

Non si è salvato neanche il Piper dopo la raffica di controlli sui locali pubblici partiti dopo la strage di Crans-Montana. Gli ingressi della discoteca attiva dagli anni Sessanta a Roma sono stati sbarrati dalle forze dell’ordine, come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera. Si tratterebbe di un sequestro cautelativo, scattato dopo alcuni controlli all’interno del locale.

Perché è stato chiuso il Piper

All’interno della storica discoteca, la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all’impianto, rischi sotto il profilo dell’evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto

I precedenti e gli allarmi sulla sicurezza

Non sarebbe la prima volta che il Piper viene chiuso dopo un controllo. Già in passato era stato chiuso, soprattutto per l ‘affollamento di ragazzi molto giovani durante le aperture pomeridiane della discoteca. Lo scorso maggio, il questore aveva disposto 15 giorni di stop per «gravi criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica». Provvedimento arrivato subito dopo altri simili, per le diverse risse e aggressioni che avvenivano all’interno del locale.

Il Piper dal mito alle risse

Il Piper club aprì nella sua priva versione nel 1965. Per decenni era stato il luogo simbolo della cultura giovanile italiana. A quel palco deve l’inizio della sua carriera Patty Pravo, che per anni si è portata dietro l’appellativo di «ragazza del Piper».

Proprio lì avevano debuttato anche artisti come Renato Zero e Lucio Dalla. Per anni è stato punto di riferimento della movida romana, finché negli ultimi anni i fatti di cronaca su risse e aggressioni hanno preso il posto del gossip e dei racconti delle notti leggendarie.