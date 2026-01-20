Elon Musk nuovo proprietario di Ryanair? Lo scambio di insulti con il ceo della compagnia aerea: «È un idiota, licenziatelo»

Il patron di Tesla ha pubblicato un sondaggio su X per chiedere ai propri follower se dovrebbe davvero comprare il vettore aereo low-cost

E se Elon Musk diventasse il nuovo proprietario di Ryanair? Il magnate americano, che da qualche giorno si scambia accuse e insulti con l’attuale ceo della compagnia aerea low-cost, ha proposto l’idea ai suoi follower: «Dovrei acquistare Ryanair e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan?». Il tweet di Musk arriva dopo giorni di tensione con Michael O’Leary, vulcanico amministratore delegato di Ryanair, che Musk ha descritto come «un completo idiota», che andrebbe «licenziato subito».

Lo scontro su Starlink

Tutto, in realtà, sembra essere partito da un accordo tra Starlink – azienda di proprietà di Elon Musk e alcune compagnie aeree per avere una connessione satellitare durante il volo. A inizio 2026, la tedesca Lufthansa si è detta pronta a installare Starlink su 850 dei propri aerei. Poco più tardi, un annuncio simile è arrivato anche dalla Scandinavian Airlines, mentre Ryanair – che ha fatto dei viaggi low cost un marchio di fabbrica – ha escluso che proseguirà sulla stessa strada. «È necessario installare l’antenna sulla fusoliera, il che comporta un aumento del consumo di carburante del 2% a causa del peso e della resistenza aerodinamica. Non riteniamo che i nostri passeggeri siano disposti a pagare per il wifi su un volo della durata media di un’ora», ha detto O’Leary a Reuters.

Gli insulti di O’Leary

La chiusura di Ryanair ad affari con Starlink non deve essere piaciuta a Musk, che in un primo momento si è limitato a un commento pacato: «Perderanno clienti a favore delle compagnie aeree che hanno Internet», ha commentato su X. A un certo punto, però, lo scontro si è fatto via via più acceso, forse per via della forte personalità dei due diretti interessati. Il primo a lasciarsi andare è stato O’Leary: «Francamente non presterei attenzione a nulla di quello che Elon Musk pubblica su quella fogna chiamata X. È un idiota. Molto ricco, ma pur sempre un idiota».

La risposta di Musk

La reazione di Musk è stata pressoché immediata: «Il ceo di Ryanair è un perfetto idiota. Licenziatelo». Dopodiché, quando un utente gli ha suggerito di comprare Ryanair, il patron di X ha risposto: «Buona idea». E ha lanciato un sondaggio per chiedere ai suoi follower se dovrebbe acquistare la compagnia aerea, chissà se per davvero.