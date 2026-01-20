Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione

La decisione del Viminale dopo gli scontri in autostrada, questa domenica, tra gli ultras viola e quelli giallorossi

Il ministero dell’Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. La decisione arriva dopo gli scontri in autostrada tra tifosi della viola e giallorossi, avvenuti domenica scorsa. Nel provvedimento viene anche fatto riferimento ai gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie.

Cosa era successo domenica scorsa

Domenica 18 gennaio gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte del capoluogo emiliano. Circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna, mentre quelli della Roma a Torino. Nel corso dei tafferugli sono state danneggiate alcune macchine, appartenenti anche ad automobilisti che sfortunatamente stavano passando di lì.