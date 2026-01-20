In aereo parte il coro da stadio, il tifoso juventino va fuori controllo: spuntano le mascherine d’emergenza e scoppia il panico a bordo

Ad aspettare a terra il 40enne della provincia di Frosinone c'erano gli agenti della Polaria. Il caos scatenato a bordo del volo diretto in Sardegna per vedere la partita della Juve, finita non proprio come sperava lui

L’adrenalina era già a mille a bordo del volo Roma-Cagliari che portava in Sardegna alcuni tifosi della Juventus, in vista della partita contro la squadra di Fabio Pisacane. Tra loro uno di 40 anni particolarmente esuberante, che deve aver fatto una gran fatica a trattenere l’entusiasmo. Tanto da scatenare il panico in volo, dopo che i passeggeri si sono visti spuntare davanti agli occhi le mascherine di emergenza ed è partita l’erogazione dell’ossigeno.

Era lo scorso sabato, quando sul volo Aeroitalia Roma-Caglia è esploso un clima da stadio tra le poltrone. Quando sono partiti i cori, un tifoso 40enne della provincia di Frosinone non ha resistito e ha iniziato a colpire a tempo la cappelliera con la mano. Le manate sono state a un certo punto talmente forti, da far scattare i sistemi di emergenza. È dovuto intervenire il personale di bordo, nel tentativo di riportare la calma tra quei passeggeri ignari di quanto stesse succedendo davvero. Nessun pericolo insomma, ma ormai il danno era fatto.

Dalla cabina è partita la segnalazione al pilota, che ha informato lo scalo di Cagliari del caos scatenato dal tifoso juventino, ignaro del fatto che sarebbe andato poi a vedere la sua squadra perdere contro i sardi. Ad aspettarlo a terra era già pronto un comitato d’accoglienza composto dagli agenti della Polaris, che lo hanno denunciato per danneggiamento.