Federica Brignone, il ritorno col sorriso nel gigante: «Più mi scaldo meglio sto». Come sta l’azzurra

Quasi 300 giorni dopo l'infortunio, la sciatrice azzurra strappa la qualificazione alla seconda manche con Della Mea e Zenere. Fuori Goggia, dopo una caduta

Nove mesi dopo il grave infortunio che l’aveva costretta a fermarsi lo scorso aprile, Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo. La sciatrice valdostana ha affrontato la prima manche del gigante sulle nevi di Kronplatz, chiudendo in settima posizione provvisoria. Il suo tempo, 1’14″72, l’ha lasciata a 1″18 dalla svedese Sara Hector, al comando dopo le prime 15 discese. Prima manche amara invece per Sofia Goggia, che si inclina troppo e scivola. Finisce qui il suo gigante. Le italiane qualificate alla seconda manche sono Brignone, Lara Della Mea e Asja Zenere

Le sensazioni al rientro: tra rigidità iniziale e fiducia

Ai microfoni Rai, la campionessa azzurra ha descritto il mix di emozioni provate al cancelletto di partenza. «Mi son sentita bene, più mi scaldo e meglio sto», ha raccontato Brignone, spiegando che l’adrenalina ha tenuto a bada il dolore. La 34enne ha ammesso di essere partita con una certa tensione: il timore di non affondare abbastanza nei curvoni l’ha portata a sciare inizialmente contratta. Solo dopo il primo intermedio ha ritrovato il ritmo, ricordandosi persino di respirare.

Obiettivo seconda manche: ritrovare lo sci che conta

Nonostante la soddisfazione per essere tornata in pista, l’azzurra guarda già avanti. «Sono felicissima, però adesso voglio ritrovare le mie sensazioni e come so sciare», ha dichiarato, aggiungendo di aver finalmente rotto il ghiaccio.