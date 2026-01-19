Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
SPORTEnergia elettricaSci alpino

Batteria, motore e comandi sulle bacchette: come funzionano i primi sci elettrici

19 Gennaio 2026 - 08:30 Alba Romano
embed
sci-elettrici-eskimo
sci-elettrici-eskimo
Una startup svizzera ha lanciato i primi prototipi sul mercato. Il prezzo? Intorno ai 5mila euro

Si chiamano e-Skimo i primi sci elettrici pensati per muoversi in salita sulla neve grazie a un sistema di assistenza integrato. A crearli è la startup e-Outdoor, con sede in Svizzera ma dall’anima tutta italiana. L’idea di base è semplice: replicare anche con gli sci le stesse innovazioni che hanno portato alla creazione delle bici elettriche o dei monopattini elettrici. La struttura è molto simile a quella dello sci alpinismo, con tanto di pelli di foca, in materiale sintetico, che si attaccano alla soletta per impedire di scivolare. Sopra, c’è la parte elettronica dello sci, con la batteria montata nella parte anteriore e il motore in quella posteriore.

Il primo prototipo in commercio

Il primo prototipo di e-Skimo è stato presentato nel 2025 al Ces di Las Vegas, una delle più importanti fiere di tecnologia al mondo. Poi, a fine anno, la startup svizzera ha deciso di mettere il suo prodotto in commercio: «Abbiamo pronte cento unità, ma solo una piccola parte, circa 35 sci, è stata messa in vendita a chi aveva già fatto le prenotazioni. Il resto lo mettiamo a disposizione in tre Experience Center, così chi vuole può provarli», spiega il fondatore Nicola Colombo al Corriere della Sera, che ha potuto testare il primo prototipo di sci elettrici.

Come funzionano gli sci elettrici

A prima vista, scrive l’inviata del Corriere, gli e-Skimo sembrano normali sci da alpinismo. La differenza è nascosta nella struttura: una batteria anteriore, un motore posteriore e un nastro di trazione che scorre come un cingolo sotto lo sci. Ci sono poi alcuni sensori che rilevano il movimento del passo e la pendenza, attivando l’assistenza quando si solleva il tallone. E proprio come nelle bici elettriche, ci sono diverse modalità (Eco, Climb e Boost), più una pensata per muoversi senza camminare davvero. Tutto si controlla dalle bacchette, mentre l’app registra dati e autonomia.

Quanto costano gli sci elettrici

Il peso è ovviamente maggiore rispetto a uno sci tradizionale, ma la fatica si riduce. Ed è proprio questo uno degli obiettivi di e-Skimo: rendere lo sci, e in generale la montagna, più accessibile per tutti. Una volta saliti in cima, il sistema elettrico si può rimuovere. In questo modo, gli sci tornano “normali” e si scende. Certo, per il momento gli e-Skimo sono destinati a rimanere un prodotto di nicchia, visto che il costo si aggira intorno ai 5mila euro. Ed è per questo che il modello di business a cui sta pensando e-Outdoor non è solo la vendita al privato, ma anche il noleggio, tramite accordi con resort e tour operator: «A febbraio andremo in Finlandia. Ci hanno richiesto molto in quelle zone perché lì fanno molte camminate, escursioni sulle neve. Portano i turisti a vedere l’aurora boreale, tendenzialmente con le ciaspole. Gli sci elettrici sono un’altra possibilità che permette di avere stabilità in neve fresca».

Articoli di SPORT più letti
1.

Il padre di Valentino Rossi vuol punire anche l’altra figlia, il veleno dell’ex moglie: «Ecco perché Ambra sta con Graziano»

2.

Australian Open, i sospetti dietro i primi malori in campo: Cobolli e i dolori per il virus intestinale, il caso della raccattapalle svenuta – Il video

3.

«Il mio sport preferito? La f**a». Massimo Boldi licenziato da tedoforo di Milano-Cortina: «Incompatibile coi nostri valori»

4.

A Sinner scappa una parolaccia in campo, nervi tesi prima dell’Australian Open: spunta l’audio sui social – Il video

5.

La doppia beffa del milanista Füllkrug derubato in hotel, bottino da mezzo milione: la foto alla moglie e la trasferta a cui non doveva esserci

leggi anche
SPORT

Il ritorno di Federica Brignone, l’azzurra riparte dopo il gravissimo infortunio. Spunta il suo nome in Coppa del mondo: quando sarà in gara

Di Alba Romano
massimo-boldi-tedoforo-rimosso-lista
SPORT

«Il mio sport preferito? La f**a». Massimo Boldi licenziato da tedoforo di Milano-Cortina: «Incompatibile coi nostri valori»

Di Alba Romano
valanga aosta
ATTUALITÀ

Aosta, scialpinista muore travolto da una valanga

Di Stefania Carboni
omaggio crans montana sci incendio capodanno video
ESTERI

L’omaggio della comunità di Crans-Montana alle giovani vittime dell’incendio di Capodanno – Il video

Di Alba Romano