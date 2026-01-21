Annabella Martinelli si è suicidata, ma la procura continua a indagare. Si cerca un utente. «Se crepo sappiamo di chi è la colpa»

La giovane «è morta per asfissia meccanica» ma la procura punta a identificare una persona

Annabella Martinelli si è suicidata. L’autopsia eseguita a Padova ed effettuata sulla studentessa di 22 anni trovata nel bosco di Teolo non ha rilevato segni di violenza sul suo corpo, tale da pensare a terze persone sul luogo del delitto. La giovane «è morta per asfissia meccanica» ma la procura, sottolinea Repubblica, continua a indagare.

Il ritrovamento e quei messaggi su Threads

La giovane era stata ritrovata impiccata a un albero. Sulla bocca un cerotto, nello zaino un taccuino con la spiegazione del gesto e un messaggio alla sua famiglia. Ma i carabinieri stanno cercando di capire con chi la ragazza ha avuto modo di discutere sul social Threads. Una persona che gli inquirenti stanno cercando di identificare. «Nulla verrà lasciato al caso anche se tutti i risultati investigativi al momento sostengono l’ipotesi del suicidio», ha sottolineato a Repubblica il procuratore di Padova, Antonello Racanelli. Qualcuno con cui la giovane ha avuto modo di discutere a ottobre. Il profilo risulta cancellato, ma lei aveva scritto: «Se diventi il mio stalker ti individuo subito» e «Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto». Per gli inquirenti non è un collegamento diretto sulla morte di Annabella, ma l’obiettivo è comunque quello di individuare la persona in questione.