Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
ATTUALITÀPadovaSocial mediaSuicidiVeneto

Annabella Martinelli si è suicidata, ma la procura continua a indagare. Si cerca un utente. «Se crepo sappiamo di chi è la colpa»

21 Gennaio 2026 - 19:22 Alba Romano
embed
annabella martinelli
annabella martinelli
La giovane «è morta per asfissia meccanica» ma la procura punta a identificare una persona

Annabella Martinelli si è suicidata. L’autopsia eseguita a Padova ed effettuata sulla studentessa di 22 anni trovata nel bosco di Teolo non ha rilevato segni di violenza sul suo corpo, tale da pensare a terze persone sul luogo del delitto. La giovane «è morta per asfissia meccanica» ma la procura, sottolinea Repubblica, continua a indagare.

Il ritrovamento e quei messaggi su Threads

La giovane era stata ritrovata impiccata a un albero. Sulla bocca un cerotto, nello zaino un taccuino con la spiegazione del gesto e un messaggio alla sua famiglia. Ma i carabinieri stanno cercando di capire con chi la ragazza ha avuto modo di discutere sul social Threads. Una persona che gli inquirenti stanno cercando di identificare. «Nulla verrà lasciato al caso anche se tutti i risultati investigativi al momento sostengono l’ipotesi del suicidio», ha sottolineato a Repubblica il procuratore di Padova, Antonello Racanelli. Qualcuno con cui la giovane ha avuto modo di discutere a ottobre. Il profilo risulta cancellato, ma lei aveva scritto: «Se diventi il mio stalker ti individuo subito» e «Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto». Per gli inquirenti non è un collegamento diretto sulla morte di Annabella, ma l’obiettivo è comunque quello di individuare la persona in questione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

2.

L’Air Force Renzi ceduto a un euro. Ipotizzato il danno erariale, deve decidere la Corte dei Conti

3.

«Hai firmato un contratto, ora devi comprare», la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euro

4.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto, gamba sinistra amputata. L’orrore che emerge dall’autopsia

5.

Diego Baroni «è vivo, ma qualcuno lo trattiene», il sospetto sul 14enne scomparso: le tracce che portano a Milano e i social attivi

leggi anche
annabella martinelli
ATTUALITÀ

Nello zaino di Annabella Martinelli bigliettini dove annuncia il suicidio. La 22enne trovata morta, impiccata, vicino a dove aveva lasciato la bici

Di Ugo Milano
annabella martinelli
ATTUALITÀ

Annabella Martinelli scomparsa da Padova, spunta una supertestimone. L’incontro nel cuore della notte e l’offerta d’aiuto: «Era senza telefono»

Di Cecilia Dardana
annabella martinelli sequestro persona immagini telecamere
ATTUALITÀ

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne

Di Alba Romano