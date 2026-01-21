Ritrovato Diego Baroni, la svolta sul 14enne scomparso dallo scorso 12 gennaio. L’appello della madre sui social – Il video

L'appello disperato della madre sui social e la svolta, dopo che le ricerche si erano intensificate su Milano

È stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il quattordicenne scomparso lo scorso 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Il giovane si era presentato oggi in una “casa di comunità”, il poliambulatorio di via Livigno, del capoluogo lombardo. Sta bene, ha già sentito la madre e attualmente si trova negli uffici della procura milanese. Gli inquirenti stavano indagando con l’ipotesi di reato di sottrazione di minore. Accanto alla famiglia del giovane in questi giorni e in queste ore ci sono un’amica di famiglia, Irene, il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, l’assessora all’istruzione Debora Lenin e il parroco di Pozzo, don Michele Zampieri. Le ricerche del ragazzo da parte di polizia e carabinieri sono andate avanti a ritmo serrato e si sono concentrate soprattutto su Milano. Ed è stato infatti nella città meneghina che il ragazzo è stato ritrovato.

L’appello video della madre

«Diego, torna a casa. Mettiti in contatto in qualche maniera, vengo a prenderti subito. Io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te, Diego. Si risolve tutto, torna a casa, non credere a quello che ti hanno raccontato». È l’appello in video diffuso oggi dalla madre di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto disperso dal 12 gennaio scorso.

Nel breve video la donna, Sara Agnolin, si rivolge al figlio: «La tua vita è qua – afferma, in lacrime – con noi e i tuoi amici, la tua famiglia. Per piacere, mettiti in contatto, torna a casa dalla mamma. Ti vogliamo bene, ti voglio bene, mi manchi, Diego. Torna a casa».

@tgveronatelenuovo "Diego torna a casa, io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te. Si risolve tutto, vengo a prenderti subito. Non credere a quello che ti hanno raccontato. Ti voglio bene, mi manchi". L'appello della mamma di Diego Baroni che manca da casa da più di una settimana ♬ suono originale – TgVerona Telenuovo

La scomparsa

Diego Baroni era scomparso la mattina del 12 gennaio scorso. Era uscito di casa per andare a scuola, ma all’Istituto professionale Giorgi di Verona non era mai arrivato. Un’ex compagna delle medie aveva raccontato di averlo incontrato quella mattina alla stazione di Verona Porta Nuova, dove Diego le aveva detto di essere diretto a Milano per raggiungere alcuni amici. La mattina della sua scomparsa, il suo cellulare aveva agganciato due celle nel centro del capoluogo lombardo, per poi risultare spento per tutto il tempo successivo. Nelle ore successive, però, il suo profilo TikTok era stato utilizzato, tanto che alcuni compagni di basket avevano ricevuto notifiche da parte sua, ossia l’accettazione delle loro richieste d’amicizia. Oggi è stata diffusa la notizia del suo ritrovamento.



