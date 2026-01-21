Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
ATTUALITÀCarcereCosa nostraSicilia

La figlia di Totò Riina esce dal carcere, le accuse di estorsione e mafia: così può tornare a Corleone

21 Gennaio 2026 - 22:49 Alba Romano
embed
maria concetta riina
maria concetta riina
La donna era finita sotto la lente della Dda fiorentina per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani

Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, uscirà dal carcere da cui si trova dallo scorso ottobre. A deciderlo il giudice per le indagini preliminari di Firenze, che ha disposto per lei l’obbligo di dimora a Corleone, in provincia di Palermo, dopo l’incidente probatorio. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, Maria Concetta Riina è finita sotto la lente della Dda fiorentina per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani.

La telefonata intercettata: «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano»

Il marito della figlia di Riina, Antonino Ciavarello, risulta indagato nella stessa vicenda. Per lui, giò in cella, non ci sarà nessuna apertura, dato che si trova detenuto anche per altri eventi. In un’intercettazione che incastrerebbe Maria Concetta Riina, la donna diceva a un imprenditore di Siena: «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano». Alla vittima in quel caso fu portata via un carico di generi alimentari di 45 chili, del valore di 350 euro, più 1.000 euro in contanti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

2.

L’Air Force Renzi ceduto a un euro. Ipotizzato il danno erariale, deve decidere la Corte dei Conti

3.

«Hai firmato un contratto, ora devi comprare», la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euro

4.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto, gamba sinistra amputata. L’orrore che emerge dall’autopsia

5.

Diego Baroni «è vivo, ma qualcuno lo trattiene», il sospetto sul 14enne scomparso: le tracce che portano a Milano e i social attivi

leggi anche
rosario lo bue toto riina angelino alfano
ATTUALITÀ

Mafia, tornati liberi tre boss di Cosa nostra. Tra loro Rosario Lo Bue, erede di Totò Riina che voleva assassinare Angelino Alfano

Di Ugo Milano
maria concetta riina arresto estorsione mafia
ATTUALITÀ

Chiesto l’arresto per la figlia e il genero di Totò Riina: l’accusa di estorsione e i messaggi minatori dal carcere

Di Alba Romano
riina jr annullato rinnovo 41 bis carcere duro cassazione
ATTUALITÀ

No della Cassazione al rinnovo del 41 bis a Riina Jr dopo 22 anni: «Non è motivato»

Di Massimo Ferraro