Picchia la compagna perché riceve un messaggio da un altro, poi le aizza contro il cane

Succede a Milano in zona Loreto. L'uomo è stato arrestato

Il 9 gennaio scorso i vigili urbani di Milano sono intervenuti fuori da un bar in zona Loreto. Una donna, morsa da un cane, era ferita a un ginocchio e a una caviglia. Soccorsa al Policlinico, ha avuto 15 giorni di prognosi. Poi lei ha raccontato quello che è successo: l’uomo che stava frequentando da un mese le ha aizzato contro l’animale: «Attacca, attacca». E così, racconta oggi il Quotidiano Nazionale, il cane ha attaccato a una gamba la donna. L’aggressore è stato arrestato per stalking e lesioni personale aggravate.

L’arresto

L’arresto è avvenuto lunedì 19 gennaio. La custodia cautelare è stata disposta dal gip Elio Sparacino nei confronti di G.M.G.Z., egiziano di 23 anni. Le indagini del pm Silvia Peru hanno rivelato che in più occasioni l’uomo aveva picchiato la donna prendendola a calci, pugni e gomitate. E «provocandole n grave stato di ansia e di paura». L’uomo le ha aizzato contro il cane perché l’aveva vista parlare con un altro uomo. Dopo essere uscita dall’ospedale, la donna, inizialmente intenzionata a sporgere querela contro il ventitreenne, ha cambiato idea, dicendo anche di temereper la propria vita. Poi, persone a lei vicine hanno riferito di episodi pregressi. In un’occasione, l’uomo l’aveva picchiata lesionandole una costola perché lei aveva ricevuto messaggi da un altro uomo.