Scuola, rischio Dad per le Olimpiadi ma l’ufficio regionale assicura: «È solo una extrema ratio»

A Sondrio sono comparsi volantini contro la didattica a distanza, ma l'ipotesi potrebbe riguardare solo alcuni studenti impossibilitati a raggiungere gli istituti a causa delle gare olimpiche

«Le scuole non chiuderanno, la didattica a distanza resta una extrema ratio da utilizzare solo negli istituti in cui ci sono alunni e alunne che non riusciranno a raggiungere la scuola a causa delle Olimpiadi», dicono dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Ma questa “extrema ratio” ha scatenato una polemica a Sondrio, ed è una polemica che potrebbe diffondersi anche nel resto della regione, nelle zone interessate dalle gare dei Giochi invernali.

La possibilità ventilata dall’ufficio scolastico regionale non è piaciuta ad alcune famiglie che a Sondrio hanno iniziato a stampare e affiggere dei volantini ironici contro la didattica a distanza: «Sei di Sondrio se accetti passivamente che qualche studente vada in Dad per non intralciare le auto di chi deve andare a vedere le Olimpiadi. E sei anche contento e ringrazi pure mentre sventoli la tua bella bandierina olimpica» si legge sui manifesti. Dall’ufficio regionale però archiviano la polemica come un non-problema. «Le scuole resteranno aperte durante le Olimpiadi, ne abbiamo già discusso anche con la Prefettura di Sondrio».

Le preoccupazioni delle famiglie nascevano da un comunicato del 13 maggio 2025 in cui l’Ufficio scolastico regionale ipotizzava una didattica ibrida per alcune scuole superiori a causa delle variazioni nel percorso e negli orari dei trasporti pubblici. Contro questa possibilità, le famiglie della provincia di Sondrio avevano raccolto in pochi giorni 200 firme inviate con una lettera ufficiale a Provincia, Prefettura e Ufficio Scolastico Territoriale.

Le Olimpiadi non impatteranno solo sulle scuole ma anche su alcune aziende: a Milano, per esempio, alcune società con sede nella zona di Assago hanno comunicato ai dipendenti che potranno lavorare in smart working durante le settimane interessate dalle gare.

