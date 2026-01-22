Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario per tagliare il fieno

L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola di Brusacco. Il giovane è rimasto schiacciato da un macchinario impiegato per la triturazione del fieno

Un altro tragico incidente sul lavoro. Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, ha perso la vita nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, all’interno di un’azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. Il giovane, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. A rinvenire il corpo senza vita del 25enne sono stati i colleghi, quando ormai non c’era più nulla da fare.

Il malore della madre del 25enne

Sul posto è poi intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero per prestare soccorso alla madre del 25enne, colta da un malore. Spetterà ora ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.