Crans-Montana, Mantovano: L'Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Esistono fior fior di precedenti, se l'Europa ha senso anche in termini cooperazione giudiziaria, qui ci sono interessi economici e qualcosa di più importante e significativo che non può non trovare rappresentatività da parte della Commissione europea". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i famigliari delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev