Strage Crans-Montana, Mantovano: L'Italia sarà parte civile al processo – Il video

23 Gennaio 2026 - 16:46 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 “L’Avvocatura generale si sta già attivando nella prospettiva di costituzione di parte civile nel procedimento aperto in Svizzera. Questo diventa un punto di riferimento del governo per tutti coloro che vogliono fare valere le proprie ragioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, parlando nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

