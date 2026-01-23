Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
Bimba di 5 anni muore in strada nel Tarantino, ipotesi meningite: «Da tre giorni aveva mal di testa»

23 Gennaio 2026 - 21:00 Alba Romano
bambina muore 5 anni
La piccola si è accasciata a terra perdendo conoscenza e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non è stato possibile salvarle la vita

Tragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni è morta questa mattina – venerdì 23 gennaio – a causa di un improvviso malore mentre passeggiava con la madre. La piccola si è accasciata a terra perdendo conoscenza e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non è stato possibile salvarle la vita. Nei giorni precedenti, la bambina aveva mostrato alcuni sintomi preoccupanti, tra cui forti mal di testa e inappetenza, che avevano già allarmato la famiglia.

Le ipotesi sulla morte

Sul posto, i sanitari hanno trovato la piccola in arresto cardiaco e hanno tentato per circa un’ora di rianimarla. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Al momento, le cause della morte non sono ancora state rese note. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano meningite fulminante, emorragia cerebrale o miocardite, ma solo gli accertamenti medico-legali potranno chiarire con certezza l’origine del malore.

