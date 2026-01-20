Muore soffocata a 2 anni per un wurstel, la tragedia a Vibo Valentia: la corsa in ospedale dei genitori

L'incidente è avvenuto in casa alla presenza di entrambi i genitori, che non sarebbero riusciti a risolvere la crisi da soli. La corsa in ospedale e i tentativi falliti dei medici

Una bambina di due anni è morta soffocata a causa di un wurstel questa mattina 20 gennaio. Secondo quanto ricostruito finora, la piccola ha ingerito l’alimento che ha bloccato le vie respiratorie. I genitori hanno subito trasportato la bambina in ospedale perché non riuscivano a risolvere la crisi della figlia.

I tentativi dei medici

Una volta arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, la piccola era già in arresto cardio-respiratorio. Il personale sanitario ha provato a rianimarla per quasi un’ora, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. La procura potrebbe valutare l’apertura di un’inchiesta. Al momento, però, i genitori non hanno presentato alcuna denuncia alle forze dell’ordine nei confronti dei medici.