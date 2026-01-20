Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
ATTUALITÀBambiniCalabriaSanitàVibo Valentia

Muore soffocata a 2 anni per un wurstel, la tragedia a Vibo Valentia: la corsa in ospedale dei genitori

20 Gennaio 2026 - 15:25 Ugo Milano
embed
ambulanza bambina wurstel
ambulanza bambina wurstel
L'incidente è avvenuto in casa alla presenza di entrambi i genitori, che non sarebbero riusciti a risolvere la crisi da soli. La corsa in ospedale e i tentativi falliti dei medici

Una bambina di due anni è morta soffocata a causa di un wurstel questa mattina 20 gennaio. Secondo quanto ricostruito finora, la piccola ha ingerito l’alimento che ha bloccato le vie respiratorie. I genitori hanno subito trasportato la bambina in ospedale perché non riuscivano a risolvere la crisi della figlia.

I tentativi dei medici

Una volta arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, la piccola era già in arresto cardio-respiratorio. Il personale sanitario ha provato a rianimarla per quasi un’ora, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. La procura potrebbe valutare l’apertura di un’inchiesta. Al momento, però, i genitori non hanno presentato alcuna denuncia alle forze dell’ordine nei confronti dei medici.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’Air Force Renzi ceduto a un euro e il rischio di danno erariale

2.

L’omicidio, la ruspa, il Gps: così Claudio Costamagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo

3.

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

4.

La fidanzata di Zouhair Atif e l’omicidio dell’amico: «Tutto per una stupida foto di terza elementare»

5.

Garlasco, l’ira dei legali di Stasi contro la perizia dei Poggi: «Andrebbe analizzato il pc di Sempio, non di Alberto»

leggi anche
Cena al ristorante
ATTUALITÀ

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

Di Giulia Norvegno
madre soffoca figlia catania tso psichiatria
ATTUALITÀ

Catania, sottoposta a Tso la madre che ha tentato di soffocare la figlia di 5 mesi. I messaggi deliranti alla sorella prima di barricarsi in camera

Di Ugo Milano
magenta ladro
ATTUALITÀ

Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: l’intervento provvidenziale dei Carabinieri

Di Alba Romano
Bambino 11 anni uccide padre Nintendo Switch
ESTERI

«Papà è morto, l’ho ucciso», il bambino di 11 anni alla madre svegliata da uno sparo. Il caso negli Usa: «Lo aveva punito»

Di Giulia Norvegno
picchia fidanzata aiuto madre violenza
ATTUALITÀ

Figli picchiati con la scopa, pieni di bruciature e denutriti: coppia di nomadi finisce in carcere

Di Ugo Milano
Bambino pallone
ATTUALITÀ

Stressati dai bambini che giocano sotto casa, anche se usano il Supersantos: perché il prete deve risarcire il condominio

Di Giovanni Ruggiero
trump-dorme-studio-ovale-reazione-bambina-video
ESTERI

Trump come Lotito. Si addormenta nello Studio Ovale davanti alle telecamere: la reazione della bambina quando se ne accorge – Il video

Di Alba Romano