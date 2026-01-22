Ora l’Ice di Trump arresta anche i bambini

I poliziotti dell'immigrazione hanno fermato un bimbo di 5 anni e una bimba di 10. Arrestati anche due adolescenti

Quattro alunni del distretto scolastico di Columbia Heights, nel nord di Minneapolis, tra cui un bambino di 5 anni e una bambina di 10 anni, sono stati fermati nelle ultime due settimane dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Lo hanno fatto sapere le autorità locali. La sovrintendente distrettuale, Zena Stenvik, ha riferito in una conferenza stampa che il bambino è stato arrestato insieme al padre nel vialetto di casa dopo essere tornato dalla scuola materna.

I minori arrestati dall’Ice

Stenvik ha dichiarato che gli agenti hanno pattugliato i quartieri, circondato le scuole, seguito gli autobus e fermato gli studenti in vari momenti della giornata. Generando paura e preoccupazione tra famiglie e insegnanti. «Il senso di sicurezza nella nostra comunità e intorno alle nostre scuole è stato scosso e i nostri cuori sono spezzati», ha affermato. Tra gli arrestati ci sono anche uno studente diciassettenne delle superiori arrestato mentre si recava a scuola. E una studentessa diciassettenne fermata insieme alla madre la scorsa settimana. Oltre a una bambina di 10 anni arrestata mentre si recava a scuola con la madre due settimane fa.

Le famiglie

Le famiglie dei minori hanno richieste di asilo attive e nessuna di loro ha ricevuto ordini di espulsione. Le autorità per l’immigrazione non hanno rilasciato dichiarazioni su questi arresti. Ma un giorno prima che fossero resi pubblici il capo della Border Patrol Gregg Bovino ha assicurato alla stampa che l’Ice non avrebbe lasciato Minneapolis nonostante l’ondata di dinieghi espressa nelle ripetute proteste. Giustificando la propria presenza affermando che il loro obiettivo è quello di trattenere persone senza documenti con precedenti penali.

Renee Good

Dopo che Renee Good, una donna americana di 37 anni, e’ stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente dell’immigrazione all’inizio di gennaio, le tensioni tra l’amministrazione del presidente Donald Trump e il governatore democratico del Minnesota Tim Walz si sono intensificate. Dando luogo a cause legali reciproche in vari tribunali, con controversie derivanti dagli eccessi degli agenti federali e dall’interferenza delle autorità locali nelle loro operazioni.