Budrio, studente di 14 anni si presenta in aula con un machete nello zaino. Denunciato. L’allarme lanciato da un docente

L'alunno è stato condotto in caserma e poi riconsegnato alla famiglia. Ora è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere

In una scuola superiore di Budrio, l’Itis Giordano Bruno, nel bolognese uno studente si è presentato con una machete in classe. A far scattare l’allarme è stata una docente che ha allertato i carabinieri. Il ragazzo aveva l’arma dentro lo zaino. Un episodio inquietante, che desta preoccupazioni dopo l’omicidio dello studente di La Spezia Youssef Abanoub e il ritrovamento di un coltello di quindici centimetri a un ragazzo di una scuola in Friuli-Venezia Giulia.

Il prof che nota l’arma nello zaino, la chiamata ai carabinieri e la denuncia

Venerdì, poco prima delle 13, a cavallo dell’intervallo tra una lezione e l’altra un’insegnante ha notato l’arma nello zaino di un ragazzo, uno studente italiano di 14 anni. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno accompagnato l’alunno in caserma per le procedure di rito e successivamente affidato ai genitori. L’alunno, riporta Repubblica Bologna che ricostruisce il caso, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. La sua posizione è al vaglio della procura dei minori. Il machete è stato sequestrato.

