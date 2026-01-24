Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)

La lettera del ministro a Hegseth e Rutte. «Non accettiamo analisi superficiali e sbagliate sul sacrificio dei nostri militari», ha dichiarato il titolare della Difesa

Qualcuno si è irritato. Anzi, qualcuno non l’ha fatto passare in sordina. Recentemente il presidente americano Donald Trump aveva attaccato i contingenti europei della Nato intervenuti nel conflitto in Afghanistan. «Stavano lontani dal fronte», ha detto il tycoon, sminuendo missioni in cui, negli anni, hanno perso la vita ben 54 soldati italiani. Davanti a queste dichiarazioni sono partite le repliche sia inglese (da parte del principe Harry e del primo ministro Keir Starmer), che italiane, da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il Messaggero riporta che Crosetto ha scritto e invierà due lettere. Una indirizzata al segretario della Difesa americana Pete Hegseth. L’altra al segretario generale della Nato Mark Rutte. Nelle missive il governo italiano protesta ufficialmente con l’amministrazione Trump.

«Non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate. Da parte di nessuno»

«In Italia ogni occasione è buona per fare polemica. Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli Usa in Afghanistan. Io ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri. La cosa bella dei fatti è che non si possono cancellare. E sull’impegno dell’Italia, delle sue Forze Armate nelle missioni, sul loro valore, sul loro sacrificio, sul loro ruolo non marginale, non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate. Da parte di nessuno», ha dichiarato Crosetto su X. Parole a cui fa eco anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Posso soltanto dire che ci sono 53 caduti, molti dei quali decorati al valore militare, alcune medaglie d’oro, alcune medaglie d’argento al valore militare. Abbiamo oltre 700 feriti durante la missione in Afghanistan. Non possiamo che rendere onore a questi nostri militari che essendo caduti erano in prima linea».

La retromarcia di Donald (solo sugli inglesi)

Dopo aver minimizzato le truppe Nato in Afghanistan, il presidente Usa si è corretto, citando però solo gli amici inglesi. «I grandi e coraggiosi soldati del Regno Unito saranno sempre al fianco degli Stati Uniti d’America! In Afghanistan, 457 di loro hanno perso la vita, molti sono rimasti gravemente feriti, ed erano tra i più grandi guerrieri di tutti i tempi. È un legame troppo forte per poter essere spezzato. L’esercito britannico, con il suo incredibile cuore e la sua anima, non è secondo a nessuno (eccetto gli Stati Uniti!). Vi amiamo tutti e vi ameremo per sempre!», ha scritto su Truth.