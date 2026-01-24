A Davos durante il Forum economico esplode la domanda di servizi erotici. «Fino a 103.000 euro per 4 giorni con 5 donne»

Nei giorni del convegno la domanda di servizi erotici è aumentata del 4.000%

C’è la finanza mondiale, le migliori menti della macroeconomia e anche una valanga di richieste nel settore delle sex worker. Al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, questa settimana, sono triplicate le richieste di escort. A parlare del curioso indotto sono La Dépêche e 20 Minutes, secondo cui la domanda di servizi erotici è aumentata del 4.000%. La piattaforma svizzera Titt4Tat, che mette in contatto prostitute e potenziali clienti, registra una media di due prenotazioni al giorno. Durante il Forum la cifra è balzata a 79 nel giorno dell’apertura.

«Ha pagato 96.000 franchi svizzeri (103.000 euro) per quattro giorni con cinque donne»

Gran parte degli utenti che hanno usufruito della piattaforma, riportano i media elvetici e non, proviene da Stati Uniti, Russia e Ucraina. Con una particolare attenzione verso le sex worker nordafricane. Gran parte di loro, spiegano le testate, non sono nemmeno professioniste esclusive, ma studentesse, insegnanti o viaggiatrici che vogliono aumentare il loro reddito personale. Chi ha pagato di più durante un servizio al Forum di Davos? Un uomo ha sfilato dal suo portafoglio 96.000 franchi svizzeri (103.000 euro) per quattro giorni con cinque donne. Senza hotel, autisti o regali compresi. Mentre sono molto comuni i weekend fuori porta offerti (anche oltre la Svizzera) con soggiorni di lusso.

