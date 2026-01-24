Lite in metro a Milano degenera: 15enne accoltella due coetanei e tenta la fuga. Sono entrambi gravi

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane aveva con sé una roncola, che avrebbe usato durante l’aggressione e poi nascosto all’interno del mezzo pubblico

Aggressione nella metropolitana di Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha ferito a coltellate due coetanei al termine di una lite. L’episodio è avvenuto nei pressi della fermata Lambrate. Il minorenne, dopo aver colpito le vittime alle gambe, ha tentato di fuggire salendo su un autobus dell’Atm. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane aveva con sé una roncola, che avrebbe usato durante l’aggressione e poi nascosto all’interno del mezzo pubblico. Una volta a bordo del bus, il 15enne avrebbe anche minacciato i passeggeri, prima di essere rintracciato e fermato dai militari.

Il 15enne agli arresti domiciliari

I due ragazzi feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno al Fatebenefratelli di Milano e l’altro alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Entrambi hanno riportato lesioni giudicate gravi, con una prognosi superiore ai 45 giorni. Il 15enne è stato arrestato e successivamente affidato alla madre. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per chiarire i contorni della lite e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.