Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
ATTUALITÀAccoltellamentiGiovaniInchiesteLa SpeziaLiguriaOmicidiScuola

Studente ucciso a La Spezia, parla l’ex fidanzata di Atif: «Era ossessivo nella relazione. Ma non credo che il movente sia la foto con me»

20 Gennaio 2026 - 18:26 Ugo Milano
embed
studente-ucciso-parla-fidanzata
studente-ucciso-parla-fidanzata
Il racconto della giovane che in questi giorni riferisce di essere attanagliata dal senso di colpa

«Quando mi ha mostrato il coltello tinto dal sangue di Aba, ho perso tutte le emozioni, mi chiedevo chi avessi di fronte». Sono le parole dell’ex fidanzata di Zouhair Atif, il 19enne che ha accoltellato a morte il coetaneo Youssef Abanoub all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il movente dell’accoltellamento è proprio una foto che ritraeva lei e la vittima Youssef Abanoub insieme alle elementari. Ora, a pochi giorni dal tragico evento, la giovane racconta all’Adnkronos di essere attanagliata dal senso di colpa. «Mi sento molto pressata. A volte mi chiedo se fosse stato meglio non impicciarmi, ma il senso di colpa mi avrebbe uccisa, avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico», spiega.

Il nodo della foto alle elementari

Del rapporto con Youssef Abanoub, racconta che lo conosceva «dalla terza elementare»: «Eravamo molto amici da bimbi. Era un ragazzo molto simpatico, solare e amava la sua famiglia, sua mamma era la sua gioia più grande, aveva anche un caratterino, tipico nei ragazzi, che a Zouhair Atif non andava giù». Quanto alla foto che avrebbe fatto scattare l’ira di Atif dice: «Sulla foto incriminata non saprei cosa dire, è una foto di classe, un giorno speciale da ricordare che Aba aveva il desiderio di vedere perché non l’aveva più. Non ci credo che questo omicidio sia stato fatto per una foto di terza elementare». Mentre per quanto riguarda un’altra immagine realizzata con l’intelligenza artificiale che ritraeva lei e Aba abbracciati di cui si è parlato, lei risponde: «Io non l’ho vista, ma le foto secondo me non c’entrano in questo delitto».

Il rapporto ossessivo e tossico

Qualche elemento disfunzionale nel comportamento di Zouhair era evidente anche nella coppia: «È sempre stato un ragazzo misterioso e cupo, con il tempo è diventato più umano, ma anche sempre più ossessionato da me, aveva paura che io un giorno potessi andarmene. Una volta mi ha detto “Se non ti posso avere io nessuno potrà” e rise. Ogni contatto con un maschio gli dava noia, non me lo impediva ma ci prestava tanta attenzione», spiega la studentessa. E la stessa madre del ragazzo l’aveva messa in guardia: «Conosceva delle persone che si erano allontanate da lui perché avevano notato un lato quasi malato. So che era un ragazzo con dei problemi di rabbia e so di qualche cavolata, episodi da maranza, di certo non qualcosa che mi potesse portare a pensare a un omicidio». Ora, però, i rapporti con la famiglia della vittima, invece, sono lacerati: «Vorrei con tutto il cuore andare al funerale di Aba, è stato il mio migliore amico d’infanzia, ma mi odiano tutti, compresi familiari».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’Air Force Renzi ceduto a un euro. Ipotizzato il danno erariale, deve decidere la Corte dei Conti

2.

L’omicidio, la ruspa, il Gps: così Claudio Costamagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo

3.

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

4.

La fidanzata di Zouhair Atif e l’omicidio dell’amico: «Tutto per una stupida foto di terza elementare»

5.

Garlasco, l’ira dei legali di Stasi contro la perizia dei Poggi: «Andrebbe analizzato il pc di Sempio, non di Alberto»

leggi anche
ragazzi col coltello italia quanti sono
ATTUALITÀ

Quanti sono i “ragazzi col coltello” in Italia

Di Alessandro D’Amato
zouhair atif coltello Abanoub Youssef omicidio la spezia
ATTUALITÀ

«Atif ha ucciso con brutalità e disinvoltura», il gip non crede al 19enne: l’avvertimento e la lama, l’ipotesi della perizia psichiatrica

Di Giovanni Ruggiero
accoltellamenti scuola
ATTUALITÀ

Coltelli nelle scuole, il governo invoca una “rivoluzione culturale” nelle famiglie – Il video

Di Cecilia Dardana
la spezia omicidio youssef presidio studenti video
ATTUALITÀ

La Spezia, la rivolta dei compagni di Abu Youssef: «Prof complici, a scuola non entriamo». Lo strazio del padre al corteo – I video

Di Alba Romano
raccolta-fondi-feriti-crans-montana-liceo-virgilio-milano
ATTUALITÀ

Crans-Montana, vola la raccolta fondi del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti: donati quasi 140mila euro

Di Bruno Gaetani
scuola falso prof due lauree
ATTUALITÀ

Abusi su alunne minorenni a scuola, sospeso un bidello di 28 anni: «Così induceva le ragazzine al silenzio»

Di Alba Romano