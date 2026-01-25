Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ESTERIImmigrazioneMinneapolisUSAVideo

Lacrimogeni tra i bambini vestiti da zucca, retate con canzoni metal. Chi è Gregory Bovino, nipote di emigrati italiani che terrorizza i migranti – Il video

25 Gennaio 2026 - 07:44 Ugo Milano
embed
gregory bovino
gregory bovino
Comandante della Border Patrol è l'uomo simbolo delle retate anti immigrazione. Anche a Minneapolis

C’è un uomo, simbolo delle rete anti immigrati a Minneapolis, e ha origini italiane. Si chiama Gregory Bovino ed è comandante della Border Patrol. Una “SS garb”, l’ha definito il governatore della California Gavin Newsom. «Divisa standard della Border Patrol», ha risposto Greg, il comandante più visibile. Ne fa un ritratto Lirio Abbate oggi su Repubblica. Nato a metà degli anni Sessanta, cresciuto tra le nebbie delle Blue Ridge Mountains in North Carolina, Bovino ha il mito del poliziotto “buono”. Lui, nipote di immigrati calabresi sbarcati negli Stati Uniti nel maggio 1924, è l’uomo incaricato di espellere migranti. Ed è lui il volto delle retate più dure. Il bisnonno di Gregory, Michele arrivò dalla Calabria lasciando la famiglia ad Aprigliano per lavorare come minatore in Pennsylvania. Tra i figli che portò con sé nel Nuovo continente c’era Vincenzo, 12 anni, nonno di Greg Bovino.

Le retate con le canzoni metal

La sua carriera, spiega Abbate, parte con “Operation Return to Sender”, in California, dove i suoi agenti fermano camioncini, tagliano le gomme e arrestano contadini. Poi fa i blitz a Los Angels, tutti immortalati in videoclip con canzoni heavy metal. Una sua irruzione fu trasmessa in diretta a NewsNation: Chicago, palazzo semi-abbandonato, con elicotteri, granate stordenti e centinaia di agenti mascherati che arrestano 37 venezuelani, bambini inclusi, portati via in pigiama. «Quello che succede al confine non resta mai al confine», ama ripetere. Ogni città è una sfida. Sotto la guida di Bovino gli Ice useranno un bambino di 5 anni come esca per arrestare un padre a Minneapolis. Ed è famosa anche l’azione con agenti antisommossa durante una parata scolastica, con lacrimogeni lanciati in mezzo ai bambini travestiti da zucche.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

2.

Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: «Inaccettabile». Il presidente svizzero: «La politica non deve interferire»

3.

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I video

4.

A Davos durante il Forum economico esplode la domanda di servizi erotici. «Fino a 103.000 euro per 4 giorni con 5 donne»

5.

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interne

leggi anche
ESTERI

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I video

Di Diego Messini
Matteo Piantedosi
ESTERI

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

Di Alba Romano
ice bambina due anni
ESTERI

L’Ice ha fermato una bimba di due anni a Minneapolis. Deportata con il padre in Texas

Di Stefania Carboni