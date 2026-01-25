Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ESTERIIran

Iran, l’ecatombe rivelata dal Time: «Durante i movimenti di piazza potrebbero esser morte oltre 30mila persone, tutte in 48 ore di repressione»

25 Gennaio 2026 - 11:23 Stefania Carboni
embed
iran morti
iran morti
Due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano coperti da anonimato rivelano il dato al quotidiano statunitense. «In quei giorni mancavano i sacchi per i cadaveri e le ambulanze furono rimpiazzate da autoarticolati»

Solo nelle due giornate dell’8 e 9 gennaio «potrebbero essere state uccise nelle strade dell’Iran oltre 30.000 persone». Lo rivela la rivista Time, citando due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano coperti da anonimato. Secondo le due fonti in quei due giorni, un giovedì e un venerdì, le scorte di sacchi per cadaveri si esaurirono e le ambulanze furono sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. La stima di 30.304 morti, riporta la testata, non tiene conto dei feriti ricoverati negli ospedali militari deceduti in seguito o delle aree del paese su cui per ora non sono stati fatti bilanci.

I numeri del Time sono il doppio di quelli forniti dal regime

La stima fornita dal quotidiano statunitense è dieci volte superiore a quella comunicata dal regime iraniano, secondo cui i morti sarebbero 3.117. Time ha precisato che non può verificare in modi indipendente le informazioni raccolte, ma a sostegno della cifra esorbitante ci sono i racconti dei medici e soccorritori del posto

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

2.

Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: «Inaccettabile». Il presidente svizzero: «La politica non deve interferire»

3.

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I video

4.

A Davos durante il Forum economico esplode la domanda di servizi erotici. «Fino a 103.000 euro per 4 giorni con 5 donne»

5.

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interne

leggi anche
iran intervento usa israele omicidio alì khamenei donald trump benjamin nethanyahu
ESTERI

Navi Usa verso l’Iran, gli uomini di Trump in Israele. Ora il regime teme il peggio: «Khamenei s’è rifugiato in un bunker»

Di Simone Disegni
FACT-CHECKING

Questo video delle ragazze iraniane che inseguono un religioso islamico è falso

Di Marianna Satta
donald trump iran omicidio khamenei
ESTERI

Trump all’Iran: se mi colpiscono li cancello dalle mappe. «Ma sulla Groenlandia sta bluffando»

Di Alessandro D’Amato