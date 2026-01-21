Questo video delle ragazze iraniane che inseguono un religioso islamico è falso

In alcuni fotogrammi compare il watermark di Sora

A seguito delle proteste che hanno travolto il paese, l’Iran è tornato al centro dell’attenzione internazionale. Da settimane ormai, sui social circolano immagini e video che documentano quanto sta accadendo nel Paese. Tra questi, un filmato mostra alcune ragazze, identificate come iraniane, inseguire un uomo in abiti religiosi tradizionali, vagamente somigliante alla Guida Suprema Ali Khamenei. Le immagini sono state presentate come la prova di una rivolta contro il potere clericale, ma non corrispondono alla realtà.

Per chi ha fretta

Il video che mostrerebbe ragazze iraniane inseguire un religioso non è reale.

Le immagini sono state generate con l’intelligenza artificiale.

Nel filmato è visibile, seppur nascosto, il watermark di Sora , strumento di generazione video sviluppato da OpenAI.

La geolocalizzazione della strada non è verificabile e le scritte sullo sfondo non corrispondono a parole reali.

Il video circola online almeno dal 20 novembre ed è stato ripostato su YouTube, Instagram, X, Facebook e TikTok.

Analisi

Il video ha iniziato a circolare online a novembre, diffondendosi su diverse piattaforme, tra cui YouTube, Instagram, X e Facebook . È stato condiviso e ripubblicato numerose volte da account differenti, spesso accompagnato da didascalie che parlano di “donne iraniane che inseguono un mullah chiedendo libertà”.

Una ricerca a ritroso porta a una versione più nitida del filmato pubblicata su Instagram dall’account @gts_tallex il 20 novembre, profilo che condivide abitualmente contenuti generati con intelligenza artificiale. Inoltre, nella versione originale del filmato è visibile il nome del creatore, @misam.torabi, rintracciabile anche sul sito Sorachart, piattaforma che raccoglie contenuti realizzati con Sora. Questo elemento conferma ulteriormente che il video non documenta una scena reale.

Il watermark di Sora

Nel video è visibile il watermark di Sora, una piattaforma di generazione video basata su intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI. Il watermark è una marcatura visiva che segnala l’origine artificiale del contenuto. Nel filmato il logo e il nome del creatore risultano parzialmente coperti da un’emoji a forma di cuore, ma restano visibili per una frazione di secondo.

Inoltre, il watermark si sposta da una parte all’altra dello schermo durante il video, un comportamento tipico dei contenuti generati con Sora.

Incongruenze visive

Altri elementi confermano la natura artificiale del filmato. La strada mostrata non è geolocalizzabile e le scritte visibili sullo sfondo non corrispondono a parole reali. I volti appaiono eccessivamente levigati e privi di imperfezioni, una caratteristica ricorrente nei video generati con l’intelligenza artificiale.

Conclusione

Il video che mostrerebbe donne iraniane inseguire un religioso non è autentico, ma è stato creato con l’intelligenza artificiale e successivamente diffuso come reale. La presenza del watermark di Sora, le incongruenze visive e la tracciabilità dell’account che lo ha pubblicato confermano che si tratta di un falso, uno dei diversi contenuti fuorvianti legati alle proteste in Iran.



