Le false foto dell’agente dell’ICE che ha ucciso Renee Nicole Good
A seguito dell’omicidio di Renee Nicole Good, avvenuto a Minneapolis il 7 gennaio 2026, circola una presunta foto che mostrerebbe a volto scoperto l’assassino, un agente dell’ICE. L’immagine viene condivisa come se rivelasse finalmente l’identità dell’uomo ripreso nei filmati dell’operazione. In realtà, quel volto non è reale essendo stato generato con l’Intelligenza Artificiale.
Per chi ha fretta
- Le immagini sono state create usando Grok, l’IA di X.
- L’Intelligenza Artificiale ha fornito numerosi volti, diversi uno dall’altro.
Analisi
La foto viene condivisa come se fosse reale:
Come è stata generata l’immagine
Il punto di partenza è un frame del video della sparatoria, condiviso su X con l’obiettivo di chiedere a Grok di rimuovere la maschera dell’agente. Di fatto, l’Intelligenza Artificiale sostituisce la maschera con un volto del tutto inventato.
Come possiamo notare, Grok ha fornito diverse false ricostruzioni del volto.
Si può notare come anche la capigliatura dell’agente venga del tutto modificata:
Conclusioni
Le presunte foto dell’agente ICE “senza maschera” diffuse dopo l’uccisione di Renee Nicole Good sono state generate con Grok a partire dai fotogrammi del video della sparatoria.
A verificare le false immagini sono stati inizialmente i colleghi americani di Snopes.
