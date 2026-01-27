Mattarella: Serve azione rigorosa da parte di tutta l'Ue contro antisemitismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 “Il riproporsi e diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione Europea". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev