Paura sulle Alpi francesi, scoppia un incendio all’Hôtel des Grandes Alpes di Courchevel: evacuate oltre 260 persone – Il video

Le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto dell’hotel. Al momento non risultano feriti

Un incendio è scoppiato in due alberghi della località sciistica di Courchevel, sulle Alpi francesi, nel dipartimento della Savoia, costringendo all’evacuazione di oltre 260 persone. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Secondo quanto riportato dai media francesi, le fiamme si sono sviluppate nella giornata di ieri nel sottotetto dell’Hôtel des Grandes Alpes, una delle strutture ricettive della località, frequentata in piena stagione invernale.

Al momento non risultano feriti. Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione a scopo precauzionale per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per contenere l’incendio e impedire che si propagasse ad altre aree dell’edificio o ad altri immobili vicini. Non sono ancora note le cause del rogo. Le verifiche sono in corso.