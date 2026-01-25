Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ATTUALITÀIncendiInchiesteInformazioneRaiSvizzeraTvVideo

Un altro locale dei Moretti in fiamme, il Tg1 svela la «notte di fuoco» dimenticata in Svizzera: «Arredi distrutti, ma nessuno indagò» – Il video

25 Gennaio 2026 - 22:01 Ugo Milano
embed
Le immagini dell'intervento dei Vigili del fuoco in quello che sarebbe diventato il ristorante "Le Vieux Chalet" a Lens nel marzo 2024

Prima del “Le Constellation”, un altro locale di proprietà dei coniugi Moretti era andato a fuoco. Si tratta del “Vieux Chalet“, un ristorante di cucina tipica corsa aperto da Jacques Moretti, originario di quella terra, a Lens, località svizzera a pochi chilometri da Crans-Montana. L’incendio risalirebbe al marzo del 2024, quando il ristorante non aveva in realtà ancora aperto i battenti. I Moretti avevano da poco acquisito il locale – prima vi si trovava un bar chiamato “Café des Amis” – e si apprestavano a far partire i lavori di di ristrutturazione, quando una notte era scoppiato il rogo, per cause ignote. Le fiamme allora distrussero completamente gli arredi interni del locale, ritardando i lavori e l’apertura del ristorante dei Moretti. A mostrare in esclusiva le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco svizzeri è stato il Tg1 nell’edizione delle 20 di domenica sera.

Il vuoto nelle carte e la svolta possibile nelle indagini

Un fatto inquietante, quello di Lens del 2024. Eppure, secondo l’inviato del Tg1 Leonardo Zellino, nessuno ne ha mai parlato, né del fatto c’è traccia nelle carte dell’inchiesta della procura di Sion sull’incendio di Capodanno al “Le Constellation”, costato la vita a 40 ragazzi. Locale che di fatto non è mai sottoposto a controlli di sicurezza da parte del Comune di Crans-Montana, a parte qualche fugace visita di ispettori. Una fonte citata dal Tg1 sostiene oltre tutto che un altro principio d’incendio si fosse già sviluppato in passato al “Le Constellation” con le stesse modalità del rogo poi esploso la notte del 1° gennaio, “soffiata” che resta da verificare. Intanto l’inchiesta però starebbe maturando verso uno snodo cruciale con la possibilità, secondo più parti, di un suo allargamento. Lunedì, riferisce l’Ansa, Sébastien Fanti, avvocato di parte civile, depositerà un esposto con decine di segnalazioni che accusano i coniugi Moretti e il Comune di Crans-Montana per il rogo di Capodanno.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’uscita con il furgone a Roma, la lettera d’addio all’altro figlio. Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno prima di farla finita

2.

Anguillara sotto shock dopo la morte dei genitori di Claudio Carlomagno. La sorella di Federica Torzullo: «Tragedia nella tragedia»

3.

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

4.

Il caso dell’asilo nido irregolare a Torino: genitori costretti a restituire i bonus Inps ricevuti. C’è chi deve pagare fino a 10 mila euro

5.

Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori. «È sorvegliato a vista»

leggi anche
crans montana le constellation jacques moretti jessica moretti indagine
ATTUALITÀ

Jacques Moretti progettava lavori al Constellation, la mail ai condomini «esasperati» da caos e leggerezze: «L’uscita di sicurezza? Era sempre chiusa»

Di Ugo Milano
meloni crans
POLITICA

Crans-Montana, Meloni: «Lacune nelle indagini, serve una squadra investigativa comune, con noi italiani»

Di Stefania Carboni
jacques moretti
ATTUALITÀ

La prima notte in casa di Jacques Moretti nella sua villa a Lens. Un imprenditore di Ginevra dietro le due cauzioni

Di Ugo Milano