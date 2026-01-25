Un altro locale dei Moretti in fiamme, il Tg1 svela la «notte di fuoco» dimenticata in Svizzera: «Arredi distrutti, ma nessuno indagò» – Il video

Le immagini dell'intervento dei Vigili del fuoco in quello che sarebbe diventato il ristorante "Le Vieux Chalet" a Lens nel marzo 2024

Prima del “Le Constellation”, un altro locale di proprietà dei coniugi Moretti era andato a fuoco. Si tratta del “Vieux Chalet“, un ristorante di cucina tipica corsa aperto da Jacques Moretti, originario di quella terra, a Lens, località svizzera a pochi chilometri da Crans-Montana. L’incendio risalirebbe al marzo del 2024, quando il ristorante non aveva in realtà ancora aperto i battenti. I Moretti avevano da poco acquisito il locale – prima vi si trovava un bar chiamato “Café des Amis” – e si apprestavano a far partire i lavori di di ristrutturazione, quando una notte era scoppiato il rogo, per cause ignote. Le fiamme allora distrussero completamente gli arredi interni del locale, ritardando i lavori e l’apertura del ristorante dei Moretti. A mostrare in esclusiva le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco svizzeri è stato il Tg1 nell’edizione delle 20 di domenica sera.

Il vuoto nelle carte e la svolta possibile nelle indagini

Un fatto inquietante, quello di Lens del 2024. Eppure, secondo l’inviato del Tg1 Leonardo Zellino, nessuno ne ha mai parlato, né del fatto c’è traccia nelle carte dell’inchiesta della procura di Sion sull’incendio di Capodanno al “Le Constellation”, costato la vita a 40 ragazzi. Locale che di fatto non è mai sottoposto a controlli di sicurezza da parte del Comune di Crans-Montana, a parte qualche fugace visita di ispettori. Una fonte citata dal Tg1 sostiene oltre tutto che un altro principio d’incendio si fosse già sviluppato in passato al “Le Constellation” con le stesse modalità del rogo poi esploso la notte del 1° gennaio, “soffiata” che resta da verificare. Intanto l’inchiesta però starebbe maturando verso uno snodo cruciale con la possibilità, secondo più parti, di un suo allargamento. Lunedì, riferisce l’Ansa, Sébastien Fanti, avvocato di parte civile, depositerà un esposto con decine di segnalazioni che accusano i coniugi Moretti e il Comune di Crans-Montana per il rogo di Capodanno.