“Ci sono troppi italiani”. La bufala del sito razzista contro Oiza Q. Obasuyi

A diffondere la falsità è il noto sito neonazista e suprematista bianco VoxNews

Circola l’immagine di un presunto articolo intitolato “Attivista nigeriana protesta: ‘ci sono troppi italiani in Italia’”. Nell’immagine compare la foto di una donna e una didascalia che attribuisce la frase alla scrittrice e attivista Oiza Q. Obasuyi. In realtà, quella nella foto non è affatto lei. Inoltre, parti del testo risultano prive di senso compiuto. Si tratta di un’immagine generata con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

La frase non compare in nessuna intervista dell’attivista.

L’immagine dell’articolo è generata dall’Intelligenza Artificiale.

L’autore della bufala stravolge una critica dell’attivista che cita la parola “bianchezza”.

Analisi

Lo screenshot viene condiviso e presentato come la foto di una pagina di giornale, diffuso a partire da dicembre 2025 dal sito VoxNews e rilanciato dalle pagine Facebook associate:

La scrittrice e attivista Oiza Q. Obasuyi, di origini nigeriane, ha lamentato in un’intervista la presenza di troppi italiani in Italia.

La falsità è stata poi rilanciata nuovamente il 25 gennaio 2026:

Gli evidenti errori del falso articolo

Partendo semplicemente dalla foto, la donna presente nell’articolo non è affatto l’attivista e Oiza Q. Obasuyi.

Il secondo errore, anche questo evidente, riguarda il testo. Infatti, risulta chiara l’opera di una generazione tramite l’Intelligenza Artificiale del falso articolo. Il testo, oltre ad essere scritto male, presenta frasi senza senso.

La narrazione fuorviante di VoxNews

Il sito VoxNews è nato dalla galassia neonazista e suprematista del forum StormFront. Il suo admin, con l’obiettivo di alimentare l’odio verso i “non bianchi”, ha sfruttato e decontestualizzato un intervento dell’attivista Oiza, pubblicando nel suo articolo il seguente testo:

La scrittrice e attivista Oiza Q. Obasuyi, di origini nigeriane, ha lamentato in un’intervista la presenza di “troppa bianchezza” nei media italiani. Secondo lei ci sono troppi italiani in Italia e quando si parla di immigrazione o razzismo, le voci come la sua vengono chiamate solo per “fare polemica”, senza un vero spazio per “decostruire” questi temi. In un Paese dove i volti in TV e nei giornali sono come normale che sia prevalentemente italiani, Obasuyi vede un problema di rappresentazione: troppi italiani, troppo pochi “razzializzati”. Chissà quanti bianchi ci sono in Nigeria.

Nell’articolo viene citata una fonte di riferimento del sito, Francesca Totolo:

VoxNews e Francesca Totolo fanno riferimento a un’intervista, rilasciata da Oiza il 18 dicembre 2025 a Domani, dove risponde alla seguente domanda:

Come giudica lo sguardo dei media?

C’è molta bianchezza. Se si parla di immigrazione o razzismo, ti chiamano solo per fare polemica. Non c’è un ambiente mediatico televisivo dove si possano decostruire questi temi. Tu, come persona nera, diventi il capro espiatorio. Se parliamo di esteri, raramente si contattano giornalisti razzializzati. Prendiamo Sky Italia e Sky News per esempio: Sky News International ha molte voci diverse. Questo ci dice molto di come viene veicolato quel messaggio.

Oiza non sostiene affatto che “ci sono troppi italiani”, come accusa falsamente VoxNews.

Cosa significa “bianchezza” secondo Oiza

Il termine “bianchezza”, usato da Oiza nell’intervista a Domani, non ha alcun riferimento alla presenza numerica degli italiani nel Paese. Inoltre, non è una parola da lei coniata. Oiza ne parla in un articolo pubblicato dall’Internazionale nel 2020, citando la definizione della scrittrice e performer Alesa Herero:

La bianchezza è questa struttura imperiosa fondata su capitalismo, razzismo, patriarcato, classismo e dinamiche coloniali e paternaliste profondamente interiorizzate. Da secoli rappresenta la norma a partire dalla quale tutto il resto è diverso.

Il concetto, dunque, riguarda i modelli culturali e comunicativi, non la composizione demografica della popolazione. Attribuirgli il significato di “troppi italiani in Italia”, o citandola senza il corretto contesto, rappresenta una distorsione che non trova riscontro negli interventi di Oiza.

Conclusioni

Oiza Q. Obasuyi non ha mai detto che in Italia ci sono “troppi italiani”, mentre l’immagine dell’articolo, diffusa online dal sito razzista VoxNews, risulta generata dall’Intelligenza Artificiale.

