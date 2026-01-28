Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICALegaRoberto Vannacci

Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: «Ci ha copiato»

28 Gennaio 2026 - 10:22 Ugo Milano
embed
vannacci nazione futura
vannacci nazione futura
«In questo modo ha fatto un favore alla sinistra»

Dopo il gelo creato dal nuovo logo «Futuro Nazionale» depositato dal generale Roberto Vannacci, Nazione Futura prende le distanze dalle somiglianze su più fronti. «A Fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute dopo il lancio del marchio di Vannacci con cui ci è stata evidenziata la somiglianza sia con il nome “Nazione Futura” sia con il nostro logo (un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata) facciamo presente che l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato», si legge in un comunicato firmato dal presidente Francesco Giubilei, il vicepresidente Ferrante De Benedictis e il direttivo nazionale. L’associazione esprime «sorpresa» per la scelta di un nome e di un logo «anche a prima vista simile al nostro», sottolineando che Vannacci, prima di scendere in politica, «aveva partecipato come ospite a eventi organizzati dalla stessa Nazione Futura».

«Ha fatto un favore alla sinistra»

Nazione Futura prende le distanze «da iniziative di cui non eravamo a conoscenza che possono generare confusione sulla nostra attività per la somiglianza di nome e logo. Alla luce di tutto ciò stiamo valutando la possibilità di tutelarci». L’associazione si lascia andare anche a un commento finale: «Cogliamo l’occasione per sottolineare che il collocamento di Nazione Futura è sempre stato fin dalla sua nascita e sempre sarà all’interno dell’area politico-culturale del centrodestra ritenendo qualsiasi iniziativa che nasce al di fuori dell’attuale coalizione di governo un favore alla sinistra», chiosa.

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»

2.

L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento

3.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

4.

Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: «Bombe sull’Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo»

5.

Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»

leggi anche
giorgia meloni matteo salvini roberto vannacci
POLITICA

Giorgia Meloni contro Vannacci: «Se Salvini non se ne occupa lo facciamo noi»

Di Alessandro D’Amato
remigration
POLITICA

La conferenza con CasaPound sulla remigrazione si farà nonostante il pressing di Fontana. Furgiuele: «Nessuna remissione di peccato, è una questione democratica»

Di Sofia Spagnoli
vannacci futuro nazionale
POLITICA

Vannacci corre da solo? Arriva il simbolo “Futuro nazionale”, depositato il marchio

Di Alba Romano
vannacci-vs-zaia-manifesto-politico
POLITICA

L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento

Di Sofia Spagnoli
matteo salvini
POLITICA

Gelo tra Salvini e Vannacci, l’avvertimento del leader del Carroccio: «C’è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla»

Di Ugo Milano