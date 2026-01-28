Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: «Ci ha copiato»

«In questo modo ha fatto un favore alla sinistra»

Dopo il gelo creato dal nuovo logo «Futuro Nazionale» depositato dal generale Roberto Vannacci, Nazione Futura prende le distanze dalle somiglianze su più fronti. «A Fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute dopo il lancio del marchio di Vannacci con cui ci è stata evidenziata la somiglianza sia con il nome “Nazione Futura” sia con il nostro logo (un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata) facciamo presente che l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato», si legge in un comunicato firmato dal presidente Francesco Giubilei, il vicepresidente Ferrante De Benedictis e il direttivo nazionale. L’associazione esprime «sorpresa» per la scelta di un nome e di un logo «anche a prima vista simile al nostro», sottolineando che Vannacci, prima di scendere in politica, «aveva partecipato come ospite a eventi organizzati dalla stessa Nazione Futura».

«Ha fatto un favore alla sinistra»

Nazione Futura prende le distanze «da iniziative di cui non eravamo a conoscenza che possono generare confusione sulla nostra attività per la somiglianza di nome e logo. Alla luce di tutto ciò stiamo valutando la possibilità di tutelarci». L’associazione si lascia andare anche a un commento finale: «Cogliamo l’occasione per sottolineare che il collocamento di Nazione Futura è sempre stato fin dalla sua nascita e sempre sarà all’interno dell’area politico-culturale del centrodestra ritenendo qualsiasi iniziativa che nasce al di fuori dell’attuale coalizione di governo un favore alla sinistra», chiosa.