Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
ESTERIInchiesteLGBTQ+Ungheria

Pride a Budapest, indagato il sindaco Karácsony per aver organizzato la manifestazione: «Non mi lascerò intimidire»

28 Gennaio 2026 - 13:16 Cecilia Dardana
embed
Gergely Karácsony
Gergely Karácsony
I Verdi del Parlamento europeo hanno chiesto all’Ue di non restare in silenzio, sottolineando i rischi per la democrazia

La procura di Budapest ha sporto denuncia contro il sindaco della capitale ungherese Gergely Karácsony e ha chiesto che venga multato per aver organizzato il Pride lo scorso 28 giugno, nonostante la manifestazione fosse stata vietata. Secondo quanto riferito dall’ANSA, il primo cittadino è accusato di aver violato la libertà di associazione e di riunione. Karácsony ha commentato la notizia con un messaggio pubblicato su X, rivendicando la scelta di aver sostenuto la manifestazione e respingendo le accuse. «Ero un sospettato, ora sono accusato perché ho difeso la libertà, la mia e quella degli altri», ha scritto. Poi ha aggiunto: «Mi rifiuto di essere intimidito o messo a tacere. Non accetterò mai che difendere la libertà, la libertà di parola o l’amore possa essere considerato un crimine. Nonostante minacce o punizioni, continuerò a lottare. La libertà e l’amore non possono essere vietati!».

Le reazioni europee

Il caso ha suscitato reazioni a livello europeo. I Verdi del Parlamento europeo hanno chiesto all’Ue di non restare in silenzio sul sindaco di Budapest, sottolineando i rischi per la democrazia. «Nell’Ungheria di Orbán, difendere la libertà ha un prezzo. Il Budapest Pride 2025 è stata una delle più grandi marce per la libertà degli ultimi decenni e il sindaco Gergely Karácsony ha fatto esattamente ciò che qualsiasi leader democratico dovrebbe fare: ha protetto i diritti, la dignità e la sicurezza dei suoi cittadini. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio non possono rimanere in silenzio quando un sindaco eletto viene punito per aver difeso i diritti fondamentali. Non si tratta solo del Pride, ma di una prova per verificare se l’Ue difenderà la democrazia. Organizzare il Pride non è un crimine. Difendere la libertà non è un crimine», ha dichiarato Vula Tsetsi, co-presidente del partito dei Verdi.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«È stato un soldato non un colono» a far inginocchiare i carabinieri in Cisgiordania. La versione dell’Idf che assolve il militare

2.

Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo»

3.

Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare e minacciati col fucile da un colono. Israele si scusa e promette indagini

4.

Trump, indietro tutta sull’ICE dopo il caos a Minneapolis: «Basta morti nelle strade Usa»

5.

«Dimmi se la schiuma cade o no», l’audio di Jaques Moretti sul soffitto che cadeva a pezzi: le stecche da biliardo e il test col fuoco – Il video

leggi anche
Viktor Orban
ESTERI

Viktor Orbán: «È l’Ue a non volere la pace in Ucraina»

Di Alba Romano
POLITICA

Meloni e Salvini (con Le Pen e Netanyahu) nella clip elettorale di Orbán (che arranca nei sondaggi): «Dio vi benedica». Il Pd: «Inquietante» – Il video

Di Simone Disegni
orban migranti germania
ESTERI

L’Ue apre una procedura d’infrazione contro l’Ungheria di Orbán: «Viola la libertà di stampa e la protezione delle fonti»

Di Alba Romano
putin orban cremlino incontro
ESTERI

Lo smacco di Orbán all’Ue, Putin lo riceve ancora: «Sull’Ucraina ha una posizione equilibrata, e continueremo a fornirgli energia» – I video

Di Ugo Milano
donald trump viktor orban petrolio russo ucraina
ESTERI

L’Ungheria strappa l’eccezione a Trump, sì al petrolio russo: in cambio 600 milioni in gas Usa. Orbán: «Ucraina vincerà? I miracoli succedono»

Di Alba Romano