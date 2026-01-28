Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione: la scelta dopo gli scontri sulla A1

La scelta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo quello che è avvenuto tra le due tifoserie domenica scorsa

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre.

Cosa è successo domenica

Gli ultrà si sono letteralmente sfidati sull’autostrada A1, all’altezza di Frosinone, con in mano sassi, cinghie e aste di bandiere come bastoni. Con fumogeni e petardi il traffico si è bloccato per diversi minuti. Sui 420 tifosi identificati nella giornata di ieri, molti, riporta oggi Il Mattino, saranno raggiunti da Daspo, altri denunciati per rissa e possesso di materiale privato. «Non possiamo accettare che la gente si incontri in autostrada per picchiarsi. Questa è delinquenza a tutti gli effetti, è una vergogna», aveva dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, facendo preannunciare le scelte del Viminale.