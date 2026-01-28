Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
SPORTAutostradeCalcioScontriSerie ASS LazioSSC NapoliUltrasVideo

Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione: la scelta dopo gli scontri sulla A1

28 Gennaio 2026 - 19:26 Alba Romano
embed
scontri a1
scontri a1
La scelta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo quello che è avvenuto tra le due tifoserie domenica scorsa

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre.

Cosa è successo domenica

Gli ultrà si sono letteralmente sfidati sull’autostrada A1, all’altezza di Frosinone, con in mano sassi, cinghie e aste di bandiere come bastoni. Con fumogeni e petardi il traffico si è bloccato per diversi minuti. Sui 420 tifosi identificati nella giornata di ieri, molti, riporta oggi Il Mattino, saranno raggiunti da Daspo, altri denunciati per rissa e possesso di materiale privato. «Non possiamo accettare che la gente si incontri in autostrada per picchiarsi. Questa è delinquenza a tutti gli effetti, è una vergogna», aveva dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, facendo preannunciare le scelte del Viminale.

Articoli di SPORT più letti
1.

Atalanta, un utente inglese sblocca l’accesso a uno dei cancelli dello stadio digitando “1907” – Il video

2.

Pellegrini posta la foto della figlia monitorata a letto: «Il resto è rumore di fondo». E Giunta ribadisce: «Mi esporrò per la tutela dei bimbi»

3.

Olimpiadi, Ghali sarà alla cerimonia di apertura. Il ministro Abodi: «Non esprimerà il suo pensiero». L’Ucei: «Spero abbia delle linee guida»

4.

Ghali all’apertura Milano-Cortina, il presidente del Memoriale della Shoah: «Non ho paura se esprime il suo pensiero»

5.

Icardi esplode contro la ex Wanda Nara: «Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro». Cosa ha risposto lei a la frecciata sui rigori sbagliati

leggi anche
trasferte as roma fiorentina
SPORT

Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione

Di Ugo Milano
Fedez, Emis Killa e Luca Lucci
CULTURA & SPETTACOLO

I legami tra Fedez e Luca Lucci, i progetti economici ed Emis Killa. Il pestaggio a Iovino: cosa ha scritto il giudice sulle condanne degli ultrà di Milan e Inter

Di Giulia Norvegno
marassi scontri
SPORT

Bombe carta e auto incendiate fuori dallo stadio a Marassi, gli scontri tra ultras di Genoa e Inter prima della partita: due agenti feriti – Il video

Di Cecilia Dardana