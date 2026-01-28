Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Ucraina, il ministro: «Zelensky è pronto a incontrare Putin»

28 Gennaio 2026 - 10:48 Ugo Milano
L'annuncio di Andriy Sybiha. Altre due persone sono morte in un attacco russo che ha colpito la città di Bilogorodska, nella periferia sudorientale di Kiev

Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin per trattare sui territori e discutere della centrale nucleare di Zaporizhia. È quanto riferisce il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, in un’intervista all’edizione ucraina di European Pravda. Mentre su Telegram, Zelensky fa sapere che hanno «individuato, con il team negoziale e i funzionari governativi, gli aspetti da approfondire nell’accordo con gli Stati Uniti sulla ricostruzione postbellica». E sulla collaborazione con la parte americana, riferisce, che «sta proseguendo attivamente e la parte ucraina si sta dimostrando il più efficiente possibile».

Raid russo su un treno passeggeri a Kharkiv

La guerra intanto continua. Questa mattina, l’amministrazione militare regionale di Kiev ha fatto sapere che sono state uccise due persone in un attacco russo che ha colpito la città di Bilogorodska, nella periferia sudorientale della capitale ucraina. Si tratta di due coniugi che avevano un bambino di 4 anni, che è sopravvissuto ma ferito. Inoltre, a Kharkiv, un drone russo ha colpito un treno con oltre 155 passeggeri a bordo. Sono cinque le vittime e diversi i feriti. «Non c’è e non può esserci alcuna giustificazione militare per uccidere civili in un vagone ferroviario», ha dichiarato Zelensky su Telegram, chiedendo di fare pressione sulla Russia. Prima di questo attacco, la regione di Odessa, nell’Ucraina meridionale, era già stata attaccata da circa 50 droni russi, secondo le autorità locali.

