Il capo di Stato maggiore russo visita le truppe nell’est dell’Ucraina. Ft: «Sicurezza Usa a Kiev in cambio del Donbass a Mosca»

Le garanzie di sicurezza Usa sarebbero condizionate a un accordo di pace sulla cessione del Donbass a Mosca, mentre in Ucraina proseguono i bombardamenti russi

Il generale Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore russo, ha ispezionato le truppe nell’est dell’Ucraina a pochi giorni dal trilaterale ad Abu Dhabi tra Kiev, Mosca e Washington. A riferirlo è il ministero della Difesa della Federazione russa, citato dalla Tass. Gerasimov, che ricopre anche la carica di primo viceministro della Difesa, ha ascoltato i resoconti del comandante del gruppo tattico, il colonnello generale Sergey Kuzovlev, sulla situazione nell’area delle operazioni.

Usa pronti a garantire la sicurezza in cambio di un accordo sul Donbass

Nel frattempo, l’amministrazione Trump avrebbe comunicato all’Ucraina che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sarebbero subordinate all’accettazione, da parte di Kiev, di un accordo di pace che con ogni probabilità comporterebbe la cessione della regione del Donbass alla Russia. Lo riporta il Financial Times, che cita otto fonti a conoscenza dei colloqui.

Secondo il quotidiano, Washington avrebbe inoltre lasciato intendere di poter fornire ulteriori armamenti all’Ucraina per rafforzarne l’esercito in tempo di pace, a condizione che Kiev ritiri le proprie forze dalle aree della regione orientale ancora sotto il suo controllo.

Kiev: «Raid russi su Odessa, una donna ferita»

Continuano i raid russi in Ucraina. Nella notte la Russia ha bombardato Odessa e la sua regione. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare della città portuale, Serhiy Lysak. In seguito dell’attacco sono stati registrati danni alle infrastrutture civili, agli edifici residenziali e al territorio di un cantiere edile e una donna è rimasta ferita. Prima della mezzanotte era stata presa di mira con droni e missili russi anche Kharkiv, come riferito dal capo dell’amministrazioni militare regionale, Oleg Synegubov.

Foto copertina: ANSA/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/POOL DEL CREMLINO | Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe Valerij Gerasimov