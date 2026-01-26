Colloqui Russia-Ucraina-Usa, il Cremlino: «Contatti costruttivi, ma c’è ancora molto da fare». Nuovo trilaterale la prossima settimana

Per Mosca «ha un significato fondamentale la questione dei territori», ha aggiunto il portavoce di Putin. Intanto, oltre 100 droni russi sono stati abbattuti da Kiev

Il Cremlino giudica «positivamente» che il trilaterale tra Russia, Ucraina e Usa ad Abu Dhabi sia cominciato «in modo costruttivo». Tuttavia, per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, «c’è ancora molto da fare». «Sarebbe un errore – ha dichiarato il portavoce del presidente Vladimir Putin – aspettarsi una alta efficacia dai primi contatti. È una questione molto complessa, con questioni difficili all’ordine del giorno. Ma il fatto che questi contatti siano iniziati in modo costruttivo può essere valutato positivamente». Un nuovo round di colloqui è previsto per «la prossima settimana», ha dichiarato Peskov. «Ma al momento non posso darvi una data precisa».

La questione territoriale

Il portavoce di Putin ha inoltre aggiunto che per Mosca ha «un significato fondamentale» la questione dei territori, che deve essere risolta secondo la «formula di Anchorage». Vale a dire secondo un accordo tra il presidente russo e l’omologo americano Donald Trump che secondo la Russia è stato raggiunto nel vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto scorso. I contenuti di questa intesa non sono stati resi pubblici. «Non è un segreto per nessuno, questa è la nostra posizione coerente, la posizione del nostro presidente, che la questione territoriale, che fa parte della “formula di Anchorage”, ha ovviamente un significato fondamentale per la parte russa», ha sottolineato Peskov.

Dmitriev: «Zelensky ritarda accordo pace rifiutando cessione territori»

«Il discorso di Zelensky agli europei a Davos è stato un fallimento. Il suo ritardo nell’accettare concessioni territoriali sta ritardando il processo di pace». Lo ha scritto su X Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin per gli investimenti e la cooperazione economica con i Paesi stranieri e direttore del Fondo sovrano russo.

Kiev: «138 droni russi nella notte, 110 abbattuti»

Nel frattempo, la Russia ha attaccato con 138 droni in varie aree del paese, 110 sono stati abbattuti.Lo afferma l’Aeronautica militare ucraina.

Foto copertina: ANSA/ALEXANDER KAZAKOV/ SPUTNIK | Il presidente russo, Vladimir Putin, a Mosca