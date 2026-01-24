Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ESTERIEmirati Arabi UnitiNegoziati di paceRussiaUcrainaUSA

Ucraina, finito il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi. Zelensky: «Colloqui costruttivi»

24 Gennaio 2026 - 15:42 Stefania Carboni
embed
russia ucraina pace zelensky
russia ucraina pace zelensky
Nuovi incontri, forse, la prossima settimana.

«La nostra delegazione ha presentato un rapporto, gli incontri negli Emirati Arabi si sono conclusi. Si è trattato del primo formato di questo tipo da parecchio tempo. Si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive». Lo scrive Volodymyr Zelensky su X. «Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un possibile prossimo incontro. A condizione che vi sia la disponibilità a andare avanti – l’Ucraina lo è – si terranno altri incontri, potenzialmente già la prossima settimana».

Tass: «Il trilaterale non è stato privo di risultati»

Tass riporta che il trilaterale «non è stato privo di risultati». Ai colloqui ad Abu Dhabi c’erano per Kiev il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa, Rustem Umerov; il capo dell’Ufficio presidenziale Kyrylo Budanov; il suo vice Serhiy Kyslytsia; il capo dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, Andriy Hnatov; il capo del partito Servo del popolo alla Verkhovna Rada (parlamento monocamerale ucraino), David Arakhamia; il rappresentante della Direzione principale dell’intelligence, Vadym Skibitsky. Per Mosca erano presenti rappresentanti del ministero della Difesa, guidati da Igor Kostyukov. La delegazione statunitense include, per la prima volta, Josh Gruenbaum, recentemente nominato dal presidente Donald Trump come consigliere senior del Board of Peace. L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, si sono invece recati in Israele per un incontro con il primo ministro, Benyamin Netanyahu. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

2.

Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: «Inaccettabile». Il presidente svizzero: «La politica non deve interferire»

3.

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I video

4.

A Davos durante il Forum economico esplode la domanda di servizi erotici. «Fino a 103.000 euro per 4 giorni con 5 donne»

5.

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interne

leggi anche
zelensky-abu-dhabi-patriot
ESTERI

Conclusi i colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot»

Di Ugo Milano
merz meloni
POLITICA

Meloni e Merz firmano tre memorandum di cooperazione: «Non è una sfida a Trump, ma un modo di aiutare noi stessi»

Di Federico D’Ambrosio
Viktor Orban
ESTERI

Viktor Orbán: «È l’Ue a non volere la pace in Ucraina»

Di Alba Romano