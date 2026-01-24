Ucraina, finito il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi. Zelensky: «Colloqui costruttivi»

Nuovi incontri, forse, la prossima settimana.

«La nostra delegazione ha presentato un rapporto, gli incontri negli Emirati Arabi si sono conclusi. Si è trattato del primo formato di questo tipo da parecchio tempo. Si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive». Lo scrive Volodymyr Zelensky su X. «Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un possibile prossimo incontro. A condizione che vi sia la disponibilità a andare avanti – l’Ucraina lo è – si terranno altri incontri, potenzialmente già la prossima settimana».

Tass: «Il trilaterale non è stato privo di risultati»

Tass riporta che il trilaterale «non è stato privo di risultati». Ai colloqui ad Abu Dhabi c’erano per Kiev il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa, Rustem Umerov; il capo dell’Ufficio presidenziale Kyrylo Budanov; il suo vice Serhiy Kyslytsia; il capo dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, Andriy Hnatov; il capo del partito Servo del popolo alla Verkhovna Rada (parlamento monocamerale ucraino), David Arakhamia; il rappresentante della Direzione principale dell’intelligence, Vadym Skibitsky. Per Mosca erano presenti rappresentanti del ministero della Difesa, guidati da Igor Kostyukov. La delegazione statunitense include, per la prima volta, Josh Gruenbaum, recentemente nominato dal presidente Donald Trump come consigliere senior del Board of Peace. L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, si sono invece recati in Israele per un incontro con il primo ministro, Benyamin Netanyahu.