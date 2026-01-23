Conclusi i colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot»

Il trilaterale proseguirà domani. Nel frattempo, l’Ue stima i costi per la ricostruzione dell’Ucraina: «Serviranno almeno 800 miliardi di dollari»

Terminata la prima giornata di colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi. I negoziatori hanno concordato di proseguire le discussioni domani, come previsto dal piano iniziale del trilaterale, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass. Nel frattempo, l’Ue ha ribadito il suo «pieno impegno e sostegno» a Kiev. Stando a quanto riporta Politico, Stati Uniti e Unione europea «sperano di attrarre 800 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati ​​in 10 anni per aiutare a ricostruire l’Ucraina» una volta che la Russia avrà posto fine alla sua invasione su vasta scala. È quanto prevede un documento di 18 pagine redatto dalla Commissione dal titolo Roadmap per la prosperità dell’Ucraina: una visione per l’Ucraina 2040. «La ricostruzione rappresenta un’opportunità unica per costruire un’economia del futuro, resiliente, digitalizzata e posizionata tra i mercati in più rapida crescita al mondo. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà la mobilitazione di capitali significativi», si legge nel testo. Tutti gli aggiornamenti