Conclusi i colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot»
Terminata la prima giornata di colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi. I negoziatori hanno concordato di proseguire le discussioni domani, come previsto dal piano iniziale del trilaterale, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass. Nel frattempo, l’Ue ha ribadito il suo «pieno impegno e sostegno» a Kiev. Stando a quanto riporta Politico, Stati Uniti e Unione europea «sperano di attrarre 800 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati in 10 anni per aiutare a ricostruire l’Ucraina» una volta che la Russia avrà posto fine alla sua invasione su vasta scala. È quanto prevede un documento di 18 pagine redatto dalla Commissione dal titolo Roadmap per la prosperità dell’Ucraina: una visione per l’Ucraina 2040. «La ricostruzione rappresenta un’opportunità unica per costruire un’economia del futuro, resiliente, digitalizzata e posizionata tra i mercati in più rapida crescita al mondo. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà la mobilitazione di capitali significativi», si legge nel testo. Tutti gli aggiornamenti
Conclusi i colloqui trilaterali sull'Ucraina ad Abu Dhabi, riprendono domani
La prima giornata dei colloqui trilaterali svoltisi negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina si è conclusa. Lo ha riferito alla Cnn una fonte a conoscenza delle discussioni. I negoziatori di Stati Uniti, Russia e Ucraina hanno concordato di proseguire le discussioni domani, come previsto dal piano iniziale dei colloqui, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass.
Zelensky: «Importante l'incontro negli Emirati»
Meloni: «Spiace per Zelensky, ma per prima dissi che l'Ue deve svegliarsi»
Zelensky: «Raggiunto un accordo con Trump, ci darà i Patriot»
Documento dell'Ue: «Per ricostruzione Ucraina 800 miliardi»
L'Ue: «Da parte nostra pieno sostegno a Kiev, quasi 200 miliardi dall'inizio della guerra»
Nel frattempo, l’Ue ribadisce il «pieno impegno e sostegno all’Ucraina» fin dal primo giorno e in modo continuativo, insieme ai Pesi membri. «Siamo i principali sostenitori, avendo già fornito finora quasi 200 miliardi di euro», ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa. Interpellata sull’ipotesi di un esercito europeo, rilanciata da Volodymyr Zelensky a Davos, Bruxelles evidenzia di aver fin qui integrato Kiev «nei programmi di difesa, come Safe ed Edip, consentendole di effettuare appalti congiunti con gli Stati membri e permettendo alla sua industria di investire insieme a quella europea».
Ucraina: «Duemila edifici di Kiev senza riscaldamento»
Zelensky: «Negli Emirati la questione chiave dell'Ucraina Orientale»
Axios: «Il Donbass sarà al centro del trilaterale ad Abu Dhabi»
Il controllo territoriale nell’Ucraina orientale sarà la questione principale discussa da oggi – venerdì 23 gennaio – ad Abu Dhabi nel trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Lo riporta Axios. Dopo 4 ore di confronto con Vladimir Putin, gli emissari di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati da Mosca nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Ci sarà anche il segretario dell’Esercito Usa Dan Driscoll. Da parte ucraina oltre a Rustem Umerov, a Kyrylo Budanov, al consigliere diplomatico Serhii Kyslytsia, anche il capo di stato maggiore militare ucraino Andrii Hnatov. Con l’inviato di Putin Kirill Dmitriev ci sarà invece il capo dell’intelligence militare l’ammiraglio Igor Kostyukov.