Conclusi i colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot»

23 Gennaio 2026 - 21:41 Ugo Milano
Il trilaterale proseguirà domani. Nel frattempo, l’Ue stima i costi per la ricostruzione dell’Ucraina: «Serviranno almeno 800 miliardi di dollari»

Terminata la prima giornata di colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi. I negoziatori hanno concordato di proseguire le discussioni domani, come previsto dal piano iniziale del trilaterale, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass. Nel frattempo, l’Ue ha ribadito il suo «pieno impegno e sostegno» a Kiev. Stando a quanto riporta Politico, Stati Uniti e Unione europea «sperano di attrarre 800 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati ​​in 10 anni per aiutare a ricostruire l’Ucraina» una volta che la Russia avrà posto fine alla sua invasione su vasta scala. È quanto prevede un documento di 18 pagine redatto dalla Commissione dal titolo Roadmap per la prosperità dell’Ucraina: una visione per l’Ucraina 2040. «La ricostruzione rappresenta un’opportunità unica per costruire un’economia del futuro, resiliente, digitalizzata e posizionata tra i mercati in più rapida crescita al mondo. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà la mobilitazione di capitali significativi», si legge nel testo. Tutti gli aggiornamenti

23 Gennaio 2026 - 21:00

Conclusi i colloqui trilaterali sull'Ucraina ad Abu Dhabi, riprendono domani

La prima giornata dei colloqui trilaterali svoltisi negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina si è conclusa. Lo ha riferito alla Cnn una fonte a conoscenza delle discussioni. I negoziatori di Stati Uniti, Russia e Ucraina hanno concordato di proseguire le discussioni domani, come previsto dal piano iniziale dei colloqui, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass.

23 Gennaio 2026 - 19:53

Zelensky: «Importante l'incontro negli Emirati»

«Oggi, 23 gennaio, le delegazioni diplomatiche di Ucraina, Stati Uniti e Russia si incontrano ad Abu Dhabi. Il loro primo colloquio ha già avuto luogo». Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando il leader ucraino Zelensky su Telegram. «I rappresentanti ucraini mi riferiscono quasi ogni ora: attualmente si trovano negli Emirati. Oggi sono presenti le delegazioni ucraina, americana e russa. Abbiamo già avuto un colloquio. Questo è importante perché non abbiamo avuto un incontro trilaterale di questo tipo da molto tempo», ha affermato il presidente. Zelensky ha poi osservato che i rappresentanti dei tre Paesi stanno discutendo i parametri per porre fine alla guerra in Ucraina, osservando che i negoziatori «devono avere almeno qualche risposta dalla Russia», aggiungendo che Mosca deve essere pronta «a porre fine a questa guerra che ha iniziato lei stessa». «La posizione dell’Ucraina è chiara. Ho definito il quadro di dialogo per la nostra delegazione», ha osservato anora il leader ucrano, spiegando però che è troppo presto per trarre conclusioni sul contenuto dei colloqui.
23 Gennaio 2026 - 19:43

Meloni: «Spiace per Zelensky, ma per prima dissi che l'Ue deve svegliarsi»

«Io penso di essere la prima che ha detto che l’Europa si deve un po’ svegliare… Dopodiché per quello che riguarda Zelensky devo anche ricordare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Una cosa è che lo diciamo noi, quindi un po’ mi è dispiaciuto». Così la premier Giorgia Meloni, ospite di 4 di Sera, su Rete4, ha commentato la sferzata del presidente dell’Ucraina Zelensky all’Europa. «Indipendentemente da quello che tutti i nostri partner ci dicono su quello che dobbiamo fare, dagli Stati Uniti fino a Zelensky”, ha sottolineato Meloni, “qualcuno qui in Europa lo diceva da molto prima che arrivassero tutti questi consigli che ci danno da fuori».
23 Gennaio 2026 - 19:44

Zelensky: «Raggiunto un accordo con Trump, ci darà i Patriot»

Al Forum Economico Mondiale di Davos, i presidenti degli Stati Uniti e dell’Ucraina hanno concordato la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot. Lo scrive Ukrinform. È quanto ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda sui risultati della sua visita a Davos. «Ho parlato con il presidente Trump e ho ricevuto – non dirò quanti – missili PAC-3 per il sistema Patriot», ha affermato.
23 Gennaio 2026 - 17:23

Documento dell'Ue: «Per ricostruzione Ucraina 800 miliardi»

Ottocento miliardi di dollari in 10 anni per la ricostruzione dell’Ucraina. È quanto prevede un documento redatto dalla Commissione dal titolo “Roadmap per la prosperità dell’Ucraina: una visione per l’Ucraina 2040″. Il documento, anticipato da Politico e confermato all’Ansa da fonti europee, fornisce un quadro del post-guerra in Ucraina. «La ricostruzione rappresenta un’opportunità unica per costruire un’economia del futuro, resiliente, digitalizzata e posizionata tra i mercati in più rapida crescita al mondo. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà la mobilitazione di capitali significativi», si legge nel testo. «La capacità dell’Ucraina di raggiungere una crescita forte e duratura dipenderà dalla sua capacità di ancorare la ripresa a garanzie di sicurezza a lungo termine, avanzando lungo un percorso credibile di adesione all’Ue e attirando capitali privati. L’esperienza dei paesi che hanno aderito all’Ue nel 2004 è istruttiva: dal 2000, tali economie hanno quasi triplicato le loro dimensioni, grazie alle riforme strutturali legate all’Ue, all’accesso al mercato unico e da un aumento sostanziale degli investimenti del settore privato, integrati dai finanziamenti dell’Ue. Ciò aumenta anche di 100 volte l’interesse commerciale di investire in Ucraina, dato che il Pil dell’Ucraina è inferiore a 230 miliardi di dollari, mentre l’economia dell’Ue ammonta a circa 23.000 miliardi di dollari», si legge nel documento, lungo 18 pagine.
23 Gennaio 2026 - 15:22

L'Ue: «Da parte nostra pieno sostegno a Kiev, quasi 200 miliardi dall'inizio della guerra»

Nel frattempo, l’Ue ribadisce il «pieno impegno e sostegno all’Ucraina» fin dal primo giorno e in modo continuativo, insieme ai Pesi membri. «Siamo i principali sostenitori, avendo già fornito finora quasi 200 miliardi di euro», ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa. Interpellata sull’ipotesi di un esercito europeo, rilanciata da Volodymyr Zelensky a Davos, Bruxelles evidenzia di aver fin qui integrato Kiev «nei programmi di difesa, come Safe ed Edip, consentendole di effettuare appalti congiunti con gli Stati membri e permettendo alla sua industria di investire insieme a quella europea».

 

23 Gennaio 2026 - 11:40

Ucraina: «Duemila edifici di Kiev senza riscaldamento»

Intanto, quasi 2mila edifici di Kiev, capitale ucraina, sono senza riscaldamento. Lo riferisce il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. «Sono senza riscaldamento 1.940 edifici. La maggior parte di questi edifici si trova sulla riva sinistra della città, nel distretto di Pechersk, e alcuni si trovano nei distretti di Holosiivskyi e Solomyanskyi. Durante la notte, i lavoratori dei servizi pubblici e dell’energia hanno iniziato a fornire riscaldamento a oltre 650 edifici», ha affermato Klitschko. Nella notte del 22 gennaio era iniziato il ripristino del riscaldamento in oltre 3mila abitazioni di Kiev a seguito degli ultimi raid russi.
23 Gennaio 2026 - 11:00

Zelensky: «Negli Emirati la questione chiave dell'Ucraina Orientale»

Ucraini, russi e americani discuteranno la «questione chiave» dei territori orientali dell’Ucraina: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «La questione del Donbass è fondamentale. Sarà discussa, così come lo sarà il modo in cui le tre parti la vedranno», ha detto il leader ucraino ai giornalisti tramite un messaggio vocale, come riportano i media internazionali. Parlando dei colloqui di Abu Dhabi, Zelensky ha affermato: «In ogni caso, è un passo avanti, si spera verso la fine della guerra, ma possono succedere cose diverse. Ma è un passo avanti, non resteremo fermi». Il presidente ucraino ha anche affermato di aver discusso ieri del Donbass con il presidente Trump a Davos. «Abbiamo discusso di questioni complesse relative alla parte orientale del nostro Paese», ha affermato Zelensky.
23 Gennaio 2026 - 10:00

Axios: «Il Donbass sarà al centro del trilaterale ad Abu Dhabi»

Il controllo territoriale nell’Ucraina orientale sarà la questione principale discussa da oggi – venerdì 23 gennaio – ad Abu Dhabi nel trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Lo riporta Axios. Dopo 4 ore di confronto con Vladimir Putin, gli emissari di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati da Mosca nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Ci sarà anche il segretario dell’Esercito Usa Dan Driscoll. Da parte ucraina oltre a Rustem Umerov, a Kyrylo Budanov, al consigliere diplomatico Serhii Kyslytsia, anche il capo di stato maggiore militare ucraino Andrii Hnatov. Con l’inviato di Putin Kirill Dmitriev ci sarà invece il capo dell’intelligence militare l’ammiraglio Igor Kostyukov.

